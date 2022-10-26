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26 Ekim 2022'den önemli gündem başlıkları

26 Ekim 2022'den önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Ekim 2022 00:03
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26 Ekim 2022'den önemli gündem başlıkları

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, İşgücü Piyasasına Geçişin Desteklenmesi Projesi (İSDEP-2) kapsamında gerçekleştirilecek proje açılış toplantısına katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Zeytinburnu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi açılışına, MEB ile Türk Hava Yolları Arasında İş Birliği Protokolü imza törenine ve İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclis toplantısına iştirak edecek.

(İstanbul/11.00/13.00/15.00)

3- TBMM'den

- İYİ Parti Grup toplantısı düzenlenecek.

- Genel Kurulda, Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2021 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin geneli ile Sayıştay Raporları üzerinde görüşmeler başlayacak. Görüşmelere Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay katılacak.

- İçişleri Komisyonunda, Polis Yüksek Öğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri başlayacak.

(10.30/14.00/10.00/15.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Uyum İçin Girişimcilik Kapasitesinin Geliştirilmesi (ENHANCHER) Hibe Programları kapsamındaki başarılı projelerin sertifika törenine katılacak.

(İstanbul/16.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, DSİ Genel Müdürlüğünün makine parkını güçlendirmek maksadıyla alımını yaptığı 60 adet Müteharrik Karoserli Kamyon Teslim Törenine iştirak edecek.

KAPAT [X]

(Ankara/09.30)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılı çevre koruma harcama istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Konseyi 17. Spordan Sorumlu Bakanlar Konferansı'na katılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konferansa video mesaj ile katılımının ardından Bakan Kasapoğlu, açılış konuşmasını yapacak.

(Antalya/09.00/09.10)

2- Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ve takımdan bir futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü Fransa'nın Rennes takımıyla yapacakları maça ilişkin Ülker Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; sarı-lacivertli takım son çalışmasına Can Bartu Tesisleri'nde çıkacak.

(İstanbul/12.00/17.30)

3- Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve futbolcu Marc Bartra, UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü deplasmanda Sırbistan'ın Kızılyıldız takımıyla yapacakları maça ilişkin Rajko Mitic Stadyumu'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; bordo-mavili ekip son çalışmasına da statta çıkacak.

(Belgrad/20.30/21.00)

4- Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ve takımdan bir futbolcu, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde perşembe günü deplasmanda İtalya'nın Fiorentina takımıyla yapacakları maça ilişkin Artemio Franchi Stadyumu'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; takım son çalışmasını da statta yapacak.

(Floransa/19.30/20.00)

5- Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve futbolcu Clinton N'jie, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde perşembe günü Romanya'nın CFR Cluj takımıyla yapacakları maça ilişkin Sivas 4 Eylül Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; takım son antrenmanı ise kulüp tesislerinde yapacak.

- CFR Cluj Teknik Direktörü Dan Petrescu ve bir futbolcu, statta düzenlenecek basın toplantısında Sivasspor maçına ilişkin soruları cevaplayacak, Rumen ekip son çalışmasına da statta çıkacak.

(Sivas/13.00/16.00/19.00/19.30)

6- UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 5. hafta mücadelesi A, B, C ve D gruplarında toplam 8 maçla tamamlanacak.

7- Basketbol ULEB Avrupa Kupası A Grubu'nda Frutti Extra Bursaspor, deplasmanda Ukrayna'nın Prometey Slobozhanske takımıyla karşılaşacak; B Grubu'nda Türk Telekom, İsrail'in Hapoel Tel Aviv takımını konuk edecek.

(Riga/19.00/Ankara/20.00)

8- Basketbol Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda TOFAŞ, Macaristan'ın Falco Vulcano Szombathely takımını konuk edecek; C Grubu'nda Galatasaray Nef, deplasmanda İsrail'in Hapoel Atsmon Holon takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Bursa/19.00/Holon/19.30)

9- Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası B Grubu'nda Gaziantep Basketbol, Avusturya'nın OCS Swans Gmunden takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Gaziantep/19.00)

10- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 2022-2023 normal sezon mücadelesi başlayacak. Deplasman maçlarında, A Grubu'nda Fenerbahçe Alagöz Holding, Polonya'nın BC Polkowice takımıyla, B Grubu'nda yer alan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, İspanya'nın Perfumerias Avenida takımıyla karşılaşacak.

(Polkowice/20.00/Salamanca/21.30)

11- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda 2022-2023 normal sezon mücadelesi başlayacak; D Grubu'nda OGM Ormanspor, deplasmanda Romanya'nın FCC UAV Arad takımıyla karşılaşacak, C Grubu'nda Galatasaray Çağdaş Faktoring, Slovakya'nın Slavia Banska Bystrica takımını konuk edecek.

(Arad/18.30/İstanbul/19.00)

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