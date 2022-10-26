Togg'da seri üretime son üç gün

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (Togg) bu haftasonu Gemlik Fabrikası'nın açılışı için hazırlıklar tam gaz devam ediyor. Yerli ve milli otomobilin seri üretiminin başlayacağı fabrikanın açılışı için düzenlenecek tören öncesinde hem tesisin içinde hem de çevresinde hummalı çalışma yürütülmesi dikkat çekiyor. Fabrikaya ulaşımı sağlayan karayolu tamamlanırken, peyzaj çalışmaları da titizlikle yürütülüyor.

HEM TÜRKÇE HEM İNGİLİZCE HOŞ GELDİNİZ

Togg fabrikasına giden yolda kolay ulaşım için resmi Togg yol tabelaları şimdiden asıldı. Fabrikanın girişine hem Türkçe hem de İngilizce 'Hoş geldiniz' yazan tabelalar yerleştirildi. Tesisin ana giriş kapısının tören öncesinde tamamen bitirildiği gözlemlendi.

4 BİN 500 İSTİHDAM SAĞLAYACAK

Togg fabrikasında 5 bin kişinin 2 yıllık özverili çalışmasıyla yapılan Gemlik tesisleri 1,2 milyon metrekarelik alan üzerine kurulu. Tesis içerisinde test pistinden batarya fabrikasına, boya hattından montaj hattına kadar birçok bölüm yer alıyor. Fabrika içerisinde ayrıca, vatandaşların Togg'u deneyimleyebilmesi için bir teknoloji merkezi kuruldu. Fabrikanın tam kapasite çalışmasıyla birlikte istihdam 4 bin 500 kişi olacak.

ÇAĞRI HATTINDA 29 EKİM DETAYI

Törene 3 bine yakın davetlinin gelmesi beklenirken, kayıt için gönderilen davette 29 Ekim detayı gözlerden kaçmadı. Projenin ortaklarından GSM şirketinin eliyle özel olarak açılan 29 Ekim'e atfedilen hat numarası dikkat çekti. Numaranın Togg'un seri üretimine başladığı tarihten oluşması, organizasyonun titizlikle planlandığını ortaya koydu.

İLK YIL 100 BİN ADET ÜRETİM YAPILACAK

Togg'un C-SUV segmentinde yer alan teknolojik donanımlı elektrikli aracından ilk yıl 100 bin adet üretilmesi hedefleniyor. Bu yıl sonuna kadar üretilecek araçlar, tip onay sürecinin tamamlanması için dünyanın çeşitli ülkelerine gönderilecek. 2023'ün Mart'ında satışa sunulacak C-SUV araçların ardından sedan, MPV, hatcback ve B-SUV araçların da üretiminin peşin sıra devreye alınması bekleniyor. 2024 yılından itibaren tam kapasite hedeflenen fabrikada yıllık 175 bin adet araç banttan inecek.

ALMANYA VE FRANSA'YA İHRACAT YAPILACAK

Togg ilk etapta iç piyasaya satılacak. Ardından ihracat için harekete geçilecek. Türkiye'de başarısını ispat etmesinin ardından Togg'un ihracatı için 15 ay beklenecek. Avrupa'ya ihracat ise Almanya ve Fransa'yla başlayacak. Ardından elektrikli araçların yoğun olarak kullanıldığı İskandinav ülkelerine ihracat gerçekleştirilecek. Elektrikli Togg'un ihracatında diğer ülkelerdeki yaygınlık durumuna göre öncelik tanınacak.

YERLİ PROJEYE DESTEK ÇIĞ GİBİ

Türkiye'nin otomobili Togg'un bir parçası olmak için Türk ve yabancı şirketler de kolları sıvadı. Togg'un iş birliği kapsamında start-up girişimlerden dünya devi şirketelere kadar birçok ortak bulunuyor. İş birliği kapsamında binlerce irili ufaklı çözüm ortaklarının yanında; Aselsan, Vestel, THY, TUSAŞ, TAI, Shell, Trendyol, Hopi, Miles&Smiles, Paycell, Etiya, SmartIX, BlindLook, Bosch, Farasis ve Pininfarina gibi şirketler yer alıyor.

01 SERİ NUMARALI C-SUV BANTTAN İNDİRİLECEK

Düzenlenecek törenle yerli ve milli Togg'daki tek sipariş olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verileceği düşünülen 01 seri numaralı C-SUV, üretim bandından indirilecek. Yapılan açıklamalara göre, devletin Togg'dan 30 bin adet alım garantisi bulunuyor. Togg CEO'su Gürcan Karakaş daha önce yaptığı açıklamada, devletin alım garantisinin birden gerçekleşmeyeceğini, 15 yıl içinde 30 bin adedin parça parça teslim edileceğini söylemişti.

HAZIRLIKTA ZEYTİN AĞACI VURGUSU

Togg Gemlik Fabrikası'nın etrafında dünyaca ünlü zeytin bahçelerinin yer alması dikkat çekti. Zeytin ağacını Togg'un sembolü ilan eden fabrika yetkilileri, tesisin içine ve girişine çok sayıda zeytin ağacı dikti. Türkiye'deki kökleriyle dünyaya açılacak milli projenin yüzyıllar boyunca meyve vereceği imajına katkı sağlayan zeytin ağaçları, aynı zamanda barışın da sembolü olarak biliniyor. Zeytin ağacı ve türevlerinin doğal malzeme olarak gelecek dönemde Togg'da kullanılması da hedefleniyor.

50 MİLYAR AVRO KATKI VERECEK

Tedarikçilerinin yüzde 75'ini yerli üreticilerden seçen Togg'un ilk etaptaki yerlilik oranı yüzde 51 olacak. Kalan parçaları yerlileştirmek için çalışmalarını sürdüren Togg mühendisleri, 3 yıl içinde yüzde 68'e ulaşmayı planlıyor. CEO Karakaş, yerlileşme ve katkıyla ilgili şu açıklamaları yapmıştı: "Stratejik teknolojilerin yerlileşmesi için çaba göstereceğiz. Bununla ilgili yatırımlarımız da başlamış durumda. Togg'un Türkiye'ye katkısı 50 milyar avro, cari açığa katkısı ise 7 milyar avrodan fazla olacak."

Şuayip Alabay