Dolar 18,60 TL'ye yükseldi
Güne yatay başlamasının ardından dolar günü 18,60 TL'ye yükselerek tamamladı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Ekim 2022 18:09
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|18,5920
|18,5930
|18,6030
|18,6040
|Avro
|18,5140
|18,5150
|18,6920
|18,6930
|Sterlin
|21,3130
|21,3300
|21,5350
|21,6490
|İsviçre Frangı
|18,6600
|18,7600
|18,8360
|18,9300
|ANKARA
|ABD Doları
|18,5600
|18,6400
|18,5730
|18,6550
|Avro
|18,4750
|18,5550
|18,6520
|18,7300
|Sterlin
|21,2550
|21,4600
|21,5650
|21,7750