Beşiktaş'ta gündem Şenol Güneş! Sözleşme detayları...
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oluyor. Başkan Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu ile yapacağı toplantının ardından kararını verecek. Adaylar arasında öne çıkan isim ise Şenol Güneş.
Kaynak : NTV
Eklenme : 26 Ekim 2022 10:34
Valerien Ismael ile yollarını ayıracak Beşiktaş'ta, yeni teknik direktör bugün netlik kazanacak.
Başkan Çebi, yönetim kurulu ile yapacağı toplantıda görüştüğü isimler ile ilgili bilgileri aktaracak. Siyah Beyazlılar'da yeni teknik direktör olmaya en yakın isim ise Şenol Güneş.
70 yaşındaki teknik adam, Beşiktaş'ın teklifine olumlu yaklaşıyor. Yönetim kurulu toplantısından Güneş ismi çıkması halinde tecrübeli çalıştırıcı ile 1 yılı opsiyonlu 2,5 yıllık sözleşme imzalanacak.
2015-2019 yılları arasında Beşiktaş'ta 4 sezon görev yapan Şenol Güneş, 2 şampiyonluk yaşadı. Siyah beyazlı takım Güneş yönetiminde çıktığı 199 maçta 117 galibiyet, 36 mağlubiyet yaşarken, 46 kez berabere kaldı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız