Belediye Başkanı'nın makam odasında dinleme cihazı bulundu
İzmir'in Kiraz ilçesinde Belediye Başkanı Saliha Özçınar'ın makam odasında dinleme cihazı bulunduğu bildirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Ekim 2022 10:36
Belediyeden yapılan açıklamada, dün akşam saatlerinde belediye başkanlığı makamında yapılan rutin güvenlik arama ve tarama çalışmaları sırasında dinleme cihazı tespit edildiği ifade edildi.
Konunun emniyet birimlerine intikal ettiği, olay yeri inceleme ve kriminal ekiplerinin soruşturmasının sürdüğü kaydedildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız