Tersine beyin göçü için Nitelikli İşgücü Ağı oluşturulacak

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve ilgili kurumların iş birliğiyle, yurt dışında yaşayan ve potansiyel olarak Türkiye'de çalışma ihtimali bulunan vatandaşlar için Uluslararası Nitelikli İşgücü Ağı oluşturulacak.

AA muhabirinin, 2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan yaptığı derlemeye göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve ilgili kurumların iş birliğiyle beyin göçünün nedenleri analiz edilecek, bu analizler çerçevesinde nitelikli iş gücünün Türkiye'de kalmasını sağlamaya yönelik çalışmalar yapılacak.

Yurt dışında yaşayan ve potansiyel olarak Türkiye'de çalışma ihtimali bulunan vatandaşlara ilişkin Uluslararası Nitelikli İşgücü Ağı oluşturulacak. Uluslararası İşgücü Ağı'nın altyapı inşa çalışmaları tamamlanıp, kurumlar arası protokolle söz konusu ağın geliştirilmesi sağlanacak.

- Dijitalleşmenin mesleklere etkisi raporlaştırılacak

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından dijital dönüşüm ve teknolojik gelişmelerin iş gücü piyasasına yansımaları çerçevesinde ortaya çıkacak yeni beceri ihtiyaçları belirlenecek ve bu gelişmelerin mesleklerde yol açtığı dönüşüm düzenli olarak izlenecek.

Dijitalleşmenin iş ve meslekler üzerindeki etkilerini ölçmeye yönelik saha araştırmaları yapılacak. Dijitalleşmenin iş ve meslekler üzerindeki etkilerini yansıtan bir rapor hazırlanarak yayımlanacak.

- Kamunun personel birimleri İK anlayışıyla yapılanacak

Nitelikli işgücüne yönelik kariyer merkezleri artırılacak ve bu merkezlerde rehberlik faaliyetleri etkinleştirilecek. Bu kapsamda, "Yetenek Kapısı" dijital kariyer platformuna iş ve meslek danışmanlarının dahil olması sağlanarak rehberlik faaliyetleri yaygınlaştırılacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki personel birimlerinin insan kaynakları (İK) yönetimi anlayışıyla yapılandırılması ve bu birimlerin kapasitesinin güçlendirilmesi sağlanacak.