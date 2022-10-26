'Ekonomideki sorunları çözmenin tek yolu var, üretim gücüyle büyümek'

Belediye Başkanı'nın makam odasında dinleme cihazı bulundu
Belediye Başkanı'nın makam odasında dinleme cihazı bulundu
Sigortam.net'ten Sağlıklı Çekiliş!
Sigortam.net'ten Sağlıklı Çekiliş!
Sponsorlu İçerik
Rekabet Kurulu'ndan 'Facebook ve Whatsapp'a rekor para cezası
Rekabet Kurulu'ndan 'Facebook ve Whatsapp'a rekor para cezası
Mesleki ve teknik eğitimde kariyer rehberliği etkinleştirilecek
Mesleki ve teknik eğitimde kariyer rehberliği etkinleştirilecek
KYK borçları Genel Kurul'da görüşülmeye başlandı
KYK borçları Genel Kurul'da görüşülmeye başlandı
TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı
TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı
Tüm maden şehitlerinin ailelerine şartsız maaş
Tüm maden şehitlerinin ailelerine şartsız maaş
Togg'da seri üretime son üç gün
Togg'da seri üretime son üç gün
Bakan Kurum '1 milyon konut arsası' ile ilgili detayları anlattı
Bakan Kurum '1 milyon konut arsası' ile ilgili detayları anlattı
Rapor için para istediği öne sürülen doktora ev hapsi
Rapor için para istediği öne sürülen doktora ev hapsi
Duayen spiker Halit Kıvanç hayatını kaybetti
Duayen spiker Halit Kıvanç hayatını kaybetti
Öğrenciyi darp ederek ayağını kıran öğretmen tutuklandı
Öğrenciyi darp ederek ayağını kıran öğretmen tutuklandı
Yargıda yeni hedef ve uygulamalar belirlendi
Yargıda yeni hedef ve uygulamalar belirlendi
Genel Kurul'da Amasra kazası için kurulan komisyona üye seçildi
Genel Kurul'da Amasra kazası için kurulan komisyona üye seçildi
Bakan Soylu: 29 Ekim 2023'te Türkiye'de bir tek terörist kalmayacak
Bakan Soylu: 29 Ekim 2023'te Türkiye'de bir tek terörist kalmayacak
AYM'ye yapılan bireysel başvuru sayısı 450 bini aştı
AYM'ye yapılan bireysel başvuru sayısı 450 bini aştı
Bakan Nebati: Cari açığın finansmanında sorun yok
Bakan Nebati: Cari açığın finansmanında sorun yok
TSK ve NATO envanterine girdi: 21 ülke satın almak için bekliyor
TSK ve NATO envanterine girdi: 21 ülke satın almak için bekliyor
MEB'den önemli karar: Evde eğitim alacak öğrencilerin işlemleri kolaylaşacak
MEB'den önemli karar: Evde eğitim alacak öğrencilerin işlemleri kolaylaşacak
Referandum için kaç vekilin oyu gerekiyor? Şentop'tan açıklama
Referandum için kaç vekilin oyu gerekiyor? Şentop'tan açıklama
Sosyal konutta ilk temel 17 ilde atıldı
Sosyal konutta ilk temel 17 ilde atıldı
Mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin sayısı 910 bine ulaştı
Mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin sayısı 910 bine ulaştı
Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı Resmi Gazete'de yayımlandı
Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı Resmi Gazete'de yayımlandı
WhatsApp'ta erişim sorunu yaşanıyor...İlk açıklama geldi
WhatsApp'ta erişim sorunu yaşanıyor...İlk açıklama geldi
Altının gram fiyatı 985 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 985 lira seviyesinden işlem görüyor
Gençlere kamu kapısı ardına kadar açılıyor; 890 bin istihdam müjdesi
Gençlere kamu kapısı ardına kadar açılıyor; 890 bin istihdam müjdesi
Sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor? Bakan Bilgin kapsamı açıkladı
Sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor? Bakan Bilgin kapsamı açıkladı
KDV iadelerinde kolaylık sağlayan düzenleme Resmi Gazete'de
KDV iadelerinde kolaylık sağlayan düzenleme Resmi Gazete'de
CHP'de kimyasal kriz: TSK'ya atılan iftira partiyi ikiye böldü
CHP'de kimyasal kriz: TSK'ya atılan iftira partiyi ikiye böldü
Yargıtay'dan 'yoksulluk nafakası' kararı: Asgari ücret engel değil
Yargıtay'dan 'yoksulluk nafakası' kararı: Asgari ücret engel değil
Ana sayfaHaberler Siyasi

'Ekonomideki sorunları çözmenin tek yolu var, üretim gücüyle büyümek'

Bakan Bilgin: Bir ekonominin yaşadığı sorunları çözmesinin tek bir yolu var, büyümek, üretim gücüyle sorunları aşmak. Türk ekonomisi bu ve benzer projelerle istihdam yaratarak, bu sorunları aşacaktır"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Ekim 2022 13:10
Yazdır
'Ekonomideki sorunları çözmenin tek yolu var, üretim gücüyle büyümek'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, büyüme sürecinde Türkiye'nin iş gücüne talebinin arttığını belirterek, İşgücü Piyasasına Geçişin Desteklenmesi Projesi ile mültecilerin iş sürecine katılacağını kaydetti.

Bilgin, "İşgücü Piyasasına Geçişin Desteklenmesi Projesi"nin bir otelde düzenlenen açılış toplantısında, göç eden insanların geldikleri ülkelerde hayata tutunmasının oldukça problemli bir süreç olduğunu dile getirdi.

Suriyeliler gibi, ülkelerindeki savaştan kaçarak sığındıkları bir ülkede hayatta kalma mücadelesi verenlerin anlaşılması gerektiğini ifade eden Bilgin, "Sosyal yardımlarla hayatta kalmayı başarmak, başlı başına bir problemdir. O bakımdan o insanları hayata daha sıkı bağlayacak, onlara el uzatacak bir imkanın olması lazım. O imkan, onların iş gücüne katılımını sağlamaktır. Bunun için bu ve benzeri projeler çok değerli." diye konuştu.

- "Türkiye, insani yardım konusunda dünyanın önde gelen ülkesi"

Bakan Bilgin, kurulduğundan bu yana barış içerisinde yaşamayı prensip edinen Türkiye'nin, bölgesindeki tüm savaşların sosyal ve insani maliyetini üstlendiğine dikkati çekti.

Suriye ve Irak'tan göçlerin, bölgede yaşanan bütün savaş ve istikrarsızlıkların insani maliyetinin Türkiye'ye yüklendiğini ifade eden Bilgin, şunları kaydetti:

"Türkiye'de bu ülkelerden gelen yaklaşık 4-5 milyon civarında insan bulunmaktadır. Bu, başlı başına bir sosyal problemdir ama Türkiye bunu yönetiyor. Türkiye bugün kişi başına düşen milli geliri 10 bin dolar civarında olan, 1 trilyon dolarlık milli gelirin eşiğinde olan bir ülke, Avrupa'nın büyük ülkelerinin birçoğuyla kıyaslanmayacak imkanlarına rağmen bu sosyal sorumluluğu en fazla üstlenmiş olan ülke. İnsani yardım konusunda Türkiye, dünyanın önde gelen ülkesi. Milli gelir açısında bakıldığında ise 1. ülkesi. Tabii bu sorumluluğu yerine getirmenin sebep olduğu zorluklar var.

AB, Dünya Bankası ve uluslararası çeşitli fonların bu sürece katkı yapmasını çok değerli buluyoruz. Bu insanları hayata tutunduracak en önemli şey, onların iş sürecinde olmaları, üretim sürecine katılmaları. Yardımlara bağımlılığı da düşündüğümüzde, iş yapacakların bütün potansiyellerinin köreldiği bir tablo ortaya çıkıyor. Elbette yardımlar devam etmeli ama özellikle gençler başta olmak üzere çalışabilir olanların iş gücüne katılımı fevkalade önemli. Bu onların hayatlarını etkileyecek kazanımlar elde etmelerini sağlayacak. Suriye'den gelen insanlar Türkiye'de iş gücüne katılarak hayatlarını sürdürmeye kendi imkanlarıyla, kendi emekleriyle katkı sağlayacaktır. Bunun yanında yarın ülkelerine döndükleri zaman meslek sahibi olacaklar. Bir işin yapım sürecinde yer aldıkları için o işin nasıl yapılacağını bilecekler. Bu anlamda da bu projeler çok anlamlı."

- "Türk ekonomisi büyümesine devam ettikçe sorunlarını çözecek"

Vedat Bilgin, Türkiye'nin dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerinden biri olduğunu ifade ederek, "Türkiye'nin büyüme sürecinde iş gücüne talebi artmaktadır. Daha da önemlisi nitelikli iş gücüne talebi artmaktadır. Bu projenin amacı, sadece mültecileri iş sürecine katmak değil, onları nitelikli emek haline dönüştürmektir. Bu bakımdan proje çok anlamlıdır." dedi.

Bu projenin benzerlerini Türkiye'nin bütün sanayi bölgelerinde uyguladıklarını, bu projenin de 8 ilde hayata geçirileceğini aktaran Bakan Vedat Bilgin, "Türkiye ekonomisi büyürken, Türkiye'ye göç eden insanların da bu sürece katılması bu hem onların sosyal hayatları açısından anlamlı hem de bulundukları ülkenin büyümesine katkı verebilmeleri için önemlidir." şeklinde konuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye ekonomisinin, Kovid-19 salgını sürecinde birtakım sorunlarla karşılaştığını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bir ekonominin yaşadığı sorunları çözmesinin tek bir yolu var, büyümek, üretim gücüyle sorunları aşmak. Türk ekonomisi bu ve benzer projelerle istihdam yaratarak, bu sorunları aşacaktır. İstihdam yaratmak, Türkiye'nin ekonomik büyümesinin en önemli başarısıdır. Geçen aya kadar olan veriler, Türk ekonomisinin 1 milyon civarında istihdam yarattığını ortaya koymaktadır. Yani yüzde 7 üzerinde büyüme ve 1 milyon istihdam yaratan bir ekonomi. Döviz fiyatları birdenbire düşmeyeceğine göre, döviz üreten bir ekonomi olmalıyız. Türk ekonomisi büyümesine devam ettikçe sorunlarını çözecek, göç eden insanlar üretim sürecine katılırsa bu büyümeye de katkı yapacaklar."

Programa, Türk Kızılayı Genel Müdürü İbrahim Altan, Dünya Bankası'nı temsilen Dhushyanth Raju, AB Türkiye Delegasyonu'nu temsilen Laurent Guirkinger, TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkan Yardımcısı Cemal Cihan Coşkun ve davetliler katıldı.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Almanya'da ders arasında Türkçe konuşan öğrencisine ceza veren okul geri adım attı
Almanya'da ders arasında Türkçe konuşan öğrencisine ceza veren okul geri adım attı
Soylu: Bugüne kadar 286 bin muhtar buluşması gerçekleştirdik
Soylu: Bugüne kadar 286 bin muhtar buluşması gerçekleştirdik
'Bu düpedüz patolojik bir cumhuriyet nefretine kılıf bulma gayretidir'
'Bu düpedüz patolojik bir cumhuriyet nefretine kılıf bulma gayretidir'
Valilikten dere yatağına okul yapıldığı iddiasıyla ilgili açıklama
Valilikten dere yatağına okul yapıldığı iddiasıyla ilgili açıklama
Bakan Muş: Bütün dünya çok önemli bir değişimden geçiyor
Bakan Muş: Bütün dünya çok önemli bir değişimden geçiyor
MHP, her ilde su ihtiyacı bulunduğu belirlenecek bir köye çeşme hayratı yaptıracak
MHP, her ilde su ihtiyacı bulunduğu belirlenecek bir köye çeşme hayratı yaptıracak

Bu Habere Tepkiniz

Sağlık sebebiyle memur yapılan öğretmenin İLKSAN'a açtığı dava sonuçlandı

Sağlık sebebiyle memur yapılan öğretmenin İLKSAN'a açtığı dava sonuçlandı

İlkokul öğretmeni olarak görev yapmakta iken sağlık nedeniyle öğretmenlik dışında bir memuriyete atanan ve halen İstanbul ili, . İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak görev yapan davacının, aylığından kesilen İLKSAN aidatları nedeniyle emeklilik yardımı, maluliyet yardımı ve aidat iadesinden yararlandırılması için yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemi hukuka aykırı bulan Daire kararını onadı.
Öğretmenevleri doğrudan bakanlığa mı bağladır, yöneticilerini kim atar?

Öğretmenevleri doğrudan bakanlığa mı bağladır, yöneticilerini kim atar?
BRITA ile ayda 200 TL, Yılda 2400 TL tasarruf edin!

BRITA ile ayda 200 TL, Yılda 2400 TL tasarruf edin!

https://www.brita.com.tr/iyisuicin?utm_source=Memurlar&utm_medium=Manset&utm_campaign=200TL-Tasarruf-Eylul
Sayıştay, Bölüm Başkanı atamalarında üniversiteyi uyardı

Sayıştay, Bölüm Başkanı atamalarında üniversiteyi uyardı

Sayıştay Başkanlığı, bölüm başkanlığı atamalarında üst unvan kuralına dikkat etmeyen Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesini uyardı!
Geleceğin için bir imza

Geleceğin için bir imza
Hafta sonları koordinatörlük görevi verilebilir mi?

Hafta sonları koordinatörlük görevi verilebilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, "Mesleki eğitim merkezi programına öğrencileri için cumartesi gününe öğretmenlere koordinatörlük görevi verilebilir mi? sorusunu görüş yazısı ile cevapladı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Denetim elemanları özlük hakları için taslak kanun metni oluşturdu

Denetim elemanları özlük hakları için taslak kanun metni oluşturdu

Denetim elemanları, özlük haklarının düzeltilmesi için taslak kanun teklifi oluşturup bazı makamlara sundu. Memurlar.net olarak taslak kanun teklifini yayımlıyoruz.
İsteğe bağlı iştirakçilik süresi, emeklilikte ek göstergeyi kazandırır mı?

İsteğe bağlı iştirakçilik süresi, emeklilikte ek göstergeyi kazandırır mı?

İsteğe bağlı iştirakçilik döneminde intibak işlemi yapılır, ancak yapılan intibak ek göstergeyi yükseltmez. Daha önce kazanmış olduğu ek gösterge devam ettirilir.
Kaymakamın 2008 tarihli 'düşük not' davasında karar çıktı

Kaymakamın 2008 tarihli 'düşük not' davasında karar çıktı

Danıştay 2. Dairesi, kaymakamı olarak görev yaptığı dönemde kendisi hakkında düzenlenen 2008 yılına ait sicil raporu ile mülki idare amiri değerlendirme raporunun iptali istemiyle davada kararını verdi.
Vakıf üniversitesinde kimlere ceza soruşturması açılabilir?

Vakıf üniversitesinde kimlere ceza soruşturması açılabilir?

Vakıf üniversitesinde kimlere ceza soruşturması açılabilir?
Çanakkale Belediyesi 5 zabıta memuru ve 9 itfaiye eri alacak

Çanakkale Belediyesi 5 zabıta memuru ve 9 itfaiye eri alacak

Çanakkale Belediyesi 5 zabıta memuru ve 9 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 9 Aralık 2022.
Türk mühendisler üretti! 21 ülke almak için sıraya girdi

Türk mühendisler üretti! 21 ülke almak için sıraya girdi

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü Öğr. Gör. İbrahim Yıldırım ve ekibi tarafından tasarlanan, AÜ Antalya Teknokent'te proje süreçleri tamamlanan "Uzaktan Komutalı Elektrik Motoru Tahrikli Otomatik Yol Kapanı" Türk Silahlı Kuvvetleri ve NATO envanterine girdi.
Danıştay İDDK'dan emekli ikramiyesine ilişkin karar

Danıştay İDDK'dan emekli ikramiyesine ilişkin karar

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün "Mahkeme Kararlarının Uygulanması" konulu Genel Yazısının iptaline ilişkin davayı karara bağladı.
Somer Şef'ten Fatmanur'a ağır sözler!

Somer Şef'ten Fatmanur'a ağır sözler!

TV8 ekranında uzun süredir yayın hayatına devam eden MasterChef yemek yarışmasında yine gergin anlar yaşandı.
Advertisement