TBMM Genel Kurulu toplandı

Genel Kurulda İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, "İYİ Parti'nin kuruluşunun 5. yıl dönümü", CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer "hayvancılığın sorunları" ve AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, "Sivas'a yapılan spor ve yurt yatırımları" konularında gündem dışı söz aldı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu, İYİ Parti'nin, her şeyin ötesinde bir memleket meselesinin, bir memleket sevdasının adı olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin 81 il, 964 ilçesindeki teşkilatları ve binlerce üyeleriyle büyük yolculuğa hazır olduklarını ifade eden Dervişoğlu, "Bundan 5 yıl önce milletimize bir söz verdik, artık o sözü tutma vaktidir, artık vakit; iktidar vaktidir. Sandık ufukta görülmüştür. Vizyonumuz, projelerimiz hazır. O kutlu gün geldiğinde milletimize verdiğimiz sözü tutacağız." dedi.

CHP Niğde Milletvekili Gürer de AK Parti'nin, tarım ve hayvancılık politikalarını eleştirerek, Türkiye'de hayvancılığa gereken önemin verilmediğini savundu.

Hayvancılık konusunda yaşanan sorunların farkında olmayan bir iktidarın bulunduğunu ileri süren Gürer, "Gittiğimiz yerlerde hayvanların kesime gittiğini, ahırların boşaldığını görüyoruz, duyuyoruz. Çiftçilerimizin bu feryadını bir kez daha sizlere duyurmak istedim. Bir milyona yakın süt ineği kesildi. Bir ineğin 5 kez yavruladığı düşünüldüğünde bu ülkenin, 5 yavrudan da mahrum kaldığını gösteriyor." diye konuştu.

Gürer, hayvancılığa verilen desteklerin hem yetersiz hem de zamanında verilmediğini, hayvancılık için yeterli beslenme alanlarının ortadan kaybolduğunu söyledi.

AK Parti Sivas Milletvekili Ekinci ise Sivas'taki spor yatırımlarıyla kenti turnuvalar şehri haline getirdiklerini, kentteki 57 spor tesisi yatırımını sonuna kadar kullanan bir il olduklarını anlattı.

Sivas'ta, tüm branşlarda spor yapılabilen, ulusal ve uluslararası müsabakalara sporcu yetiştirilen, sporun tabana yayıldığı bir dönemin yaşandığının altını çizen Ekinci, "Kayak merkezi, olimpik yüzme havuzu, stadyum ve spor salonları başta olmak üzere sayısız spor tesisini şehrimize kazandırdık. Çocuklarımızın spor dallarında uzmanlaşması için ilimize yeni tesisler kazandırıyoruz. Tüm spor dallarında çocukların gelişmesine katkıda bulunuyoruz." ifadesini kullandı.