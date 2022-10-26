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2023 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk:- "AK Parti hükümetleri, bütçeleri milletimize hizmet etmenin bir aracı olarak görmüş, vatandaş odaklı olarak hazırlamış ve uygulamıştır"- CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener:- "2023 bütçesinin gelir dağılımını daha da bozan bir nitelikte hazırlanmış olması yanlıştır"- MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı:- "Türkiye her şeye rağmen büyüyen, gelişen ve güçlenen bir ülkedir"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Ekim 2022 15:15
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2023 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2021 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin geneli ile Sayıştay raporları üzerinde görüşmeler sürüyor.

Görüşmelerde, CHP Grubu adına söz alan Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, bütçelerin sadece bir hukuk metni olmadığını, aynı zamanda bir ekonomi politikası aracı olduğunu söyledi.

Bütçenin, ekonomik göstergelere etkisinin ne olacağının hesaplanması ve buna göre şekillendirilmesi gerektiğini dile getiren Şener, "5 yıldır süren bir ekonomik kriz var, böyle bir ortamda 2023 bütçesini hazırlıyoruz. Bu bütçeyi hazırlarken de 2023'te ekonomiye etkilerini gözden geçirmek lazım." dedi.

Son iki yılda Türkiye'de gelir dağılımının bozulduğunu savunan Şener, "Düşük gelir gruplarının daha da yoksullaştığı, orta sınıfın eridiği bir dönem var. 2023 bütçesinin düşük gelir gruplarını, orta sınıfı daha da mağdur eden, gelir dağılımını daha da bozan bir nitelikte hazırlanmış olması yanlıştır. Bu yanlışın özünde hükümetin aşağı yukarı bir yıldır uyguladığı ekonomik model var. 2023 bütçesi göründüğü şekliyle Türkiye'deki gelir dağılımını daha da olumsuz etkileyecek bir bütçedir; en önemli noktası bu." değerlendirmesinde bulundu.

Şener, "iktidarın izlediği ekonomi politikası sorunlu olduğu için" bütün tasarruf araçlarının enflasyon karşısında eridiğini iddia etti.

- "Bütçe halktan kopuk"

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan ise 2023 bütçesinin tüm tercihleriyle "vicdansız ve adaletsiz" olduğunu ileri sürdü.

"Bütçenin en büyük bakanlığının faiz" olduğunu söyleyen Paylan, "Bakın 'faiz bakanlığına 565 milyar lira harcama yapacağım' diyor Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı, bu tabiri bilirsiniz: Turpun büyüğü nerede? Heybede. Bu faizi örtmüşler, gizlemişler. Kur garantili mevduatla yoksulun vergisini zengine ödemesinin adı nedir? Bu hükumete göre bunun adı faiz değilmiş." diye konuştu.

Türkiye'de her 3 çalışandan 2'sinin asgari ücret veya civarında maaş aldığını kaydeden Paylan, "Bu bütçe yandaş bütçesidir, yüzde 1'in bütçesidir; bu bütçe halktan kopuktur, bu açıdan bu ülkenin vicdanlı vekilleri bu bütçe tercihlerini değiştirmelidir." ifadesini kullandı.

İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli de bu bütçeyle "milletin cebindeki 3 kuruşun peşine düşüldüğünü" savundu.

Cinisli, "Bu bütçe, enflasyonla şişirilmiş, gelirleri acımasızca faizcilere aktarılan bir seçim finansmanı bütçesidir. Enflasyon vergisini AK Parti iktidarı sevdi. Bu enflasyonla oluşan inanılmaz yüksek dolaylı vergilerle gerek bütçeler gerekse de anlıyoruz ki önümüzdeki seçim finanse edilecek. Bu yolun doğru ve hayırlı bir yol olmadığını ifade etmek isterim." görüşünü paylaştı.

Kur korumalı mevduatın "bir saatli bomba" olduğunu dile getiren Cinisli, "Ben bunu dövize endeksli, ucu açık faizli mevduat hesapları olarak değerlendiriyorum. Türkiye'nin hiç hayrına olmayan bir yöntem deniyorsunuz." sözlerini sarf etti.

- "Türkiye üreterek büyümektedir"

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ise dünyada ekonomik sıkıntı yaşamayan ülke olmadığını, büyümenin yavaşladığını, birçok ülkede ekonomik durgunluk yaşandığını anımsattı.

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Küresel ekonominin, giderek daha kasvetli ve belirsiz bir görünümle karşı karşıya olduğunu vurgulayan Kalaycı, dünyanın küresel bir resesyonun eşiğine geldiğini ifade etti.

Türkiye'nin büyüme, yatırım, üretim, ihracat oranıyla diğer ülkeler arasında öne çıktığını belirten Kalaycı, şunları kaydetti:

"Türkiye ekonomisinin 2022 yılı büyüme tahminini OECD yüzde 3'ten Haziran'da 3,7'ye, geçen ay yüzde 5,4'e; IMF ise yüzde 2,7'den Temmuz'da yüzde 4'e, bu ay yüzde 5'e yükseltmiştir. Türkiye, her şeye rağmen büyüyen, gelişen ve güçlenen bir ülkedir. Türk sanayisinde çarklar dönmektedir. Türkiye üretmektedir, üreterek büyümektedir. Türkiye, 2021 yılında yüzde 11,4 büyüme oranıyla 50 yılın rekoruna ulaşmış, 2022 yılının birinci çeyreğinde yüzde 7,5, ikinci çeyreğinde yüzde 7,6 büyüme oranlarıyla sağlıklı büyüme eğilimini sürdürerek dünyanın en yüksek büyüme kaydeden birkaç ülkesi arasında yer almıştır."

Türk Silahlı Kuvvetlerinin kimyasal silah kullandığı iddiasına değinerek, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın açıklamasını eleştiren Kalaycı, "Terör örgütünün son çırpınışları vahim yalanlarla örtülmek istenmiştir. Namussuz PKK'nın iftirasına önce CHP'li bir milletvekilinden destek gelmiştir ardından HDP'li bir milletvekili Türkiye'yi soykırım yapmakla suçlamıştır. Bölücü terör örgütü PKK'nın iftirasına sarılıp şerefli Türk askerini suçlamak isteyen kim varsa haindir, suçludur, dökülen şehit kanlarının vebali onun üzerindedir." açıklamasında bulundu.

- "85 milyon vatandaşımızın bütçesi"

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk de 2023 yılı bütçesinin, AK Parti hükümetlerince hazırlanan geçmiş tüm bütçelerde olduğu gibi Türkiye'deki başarı hikayelerine ve kazanımlara dayanak oluşturacağını vurguladı.

2023 yılı bütçesinin, Cumhuriyet'in 100. yılının bütçesi olması bakımında da önemli olduğuna dikkati çeken Öztürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye yüzyılının inşasına giden yolda çok önemli bir eşik olan 2023 yılı bütçesinin ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa hayırlı, bereketli olmasını diliyorum. AK Parti hükümetlerine aralıksız olarak 21 defa bütçe hazırlama imkanı veren aziz milletimize de sonsuz teşekkür ediyorum. AK Parti hükümetleri, bütçeleri, milletimize hizmet etmenin bir aracı olarak görmüş, vatandaş odaklı olarak hazırlamış ve uygulamıştır. Bu bütçenin de toplumun tüm kesimlerini kapsayan, 85 milyon vatandaşımızın bütçesi olduğu görülmektedir. Küresel enerji piyasalarındaki anormal yükselişlerin vatandaşlarımıza yansıtılmaması için olağanüstü çaba gösteren hükümetimize müteşekkiriz."

Öztürk, Türkiye'nin artık kendi ekonomik ve sosyal programlarını geliştirebilen, hayata geçirebilen güçlü bir ülke olduğunu belirtti.

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