Başkan açıkladı: Vergi borcu sıfırlandı sıra SGK borçlarında

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, düzenlediği basın toplantısında, belediyenin birikmiş vergi borcunu sıfırladıklarını, yeni hedeflerinin SGK'ya olan borçlarını da ödemek olduğunu söyledi.

Seçildikten sonra, belediyenin esnafa olan borçlarını ve personel maaşlarını düzenli ödediklerini, tasarrufu ön planda tutmaya önem verdiklerini anlatan Sarı, "Geçmişe bakmadan fakat, geçmişteki tecrübeleri de akılda ve hafızada tutuyoruz. Bir program dahilinde defterden görerek ilerliyoruz. Alışılagelmiş bir şey var; Belediyeler vergi ve SGK'ya olan borçlarını ödemezler. Bir gün elbet hallolur diye tüm belediye başkanları umutla beklerler. Hafızalarda bu şekildedir. Ne derece doğrudur bilemem ama olayın açıklaması şu, Türkiye'deki belediyeler içinde en borçsuz belediyeyiz." diye konuştu.

Sarı, artık vergi borçlarının olmadığını vurgulayarak, "Bundan iki ay önce takriben 40-50 milyonluk bir borcu kapattık. Vade farklarını da düştüğümüzde ortalama 30 milyon lira ödemek kaydıyla Amasya Belediyesinin tüm vergi borcunu sıfırladık." ifadelerini kullandı.