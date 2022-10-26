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30 yılda çizdiği resimleri çalıştığı adliyede sergiledi

Kayseri Adalet Sarayı'nda 25 yıldır çalışan ve mevcutta ağır ceza mahkemesi yazı işleri müdürü olan Aladdin Kargı, 30 yıl önce heves ettiği ve severek yaptığı resimleri adliyede sergiledi. Sergi ile alakalı açıklama yapan Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, "Adaletin soğuk yüzünü biraz ısıtalım diye düşündük" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 26 Ekim 2022 16:38
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30 yılda çizdiği resimleri çalıştığı adliyede sergiledi

Kayseri Adalet Sarayı 2. Ağır Ceza Mahkemesi Yazı İşleri Müdürü Aladdin Kargı, çalışmaktan arta kalan zamanlarında farklı türlerde resimler yapıyor. Aladdin Kargı, yaptığı 29 adet resmi yıllardır emek verdiği işyeri olan adliyede sergiledi. Resim sergisinin açılışını Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz ve Kayseri Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Sayın Hacı Mustafa Yazıcı yaparken, açılışa çok sayıda hakim, savcı ve avukatta eşlik etti.

Resim sergisini gezdikten sonra bir açıklama yapan Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, "Her cevher mutlaka ortaya çıkmak, keşfedilmek ve insanlar tarafından görünüp, beğenilmek ister. Allah kendi vasıflarından da tabiata ve insana bahşetmiştir. İnsanoğlundaki bu sanat yönü Allah'ın esmalarına temas eder. Mahkeme başkanlarımızı ziyaret ederken, 2. Ağır Ceza Mahkemesi başkanımızın odasında güzel 2 tane tablo görünce sebebini ve nereden geldiğini sordum. Başkanımda 'bizim müdürümüz sanatkar, ressam o yapıyor' dedi. Benim de kafamda bir ışık yandı. Bizde böyle bir güzellik varsa bunu sadece siz görmeyin. Hepimiz görelim. Personelimiz görsün, dışarıdan gelen vatandaşlarımız görsün. Adaletin soğuk yüzünü biraz ısıtalım. Vatandaşımıza farklı bir yönün olduğunu da gösterelim diye düşündük. 1 hafta içerisinde hızlı bir şekilde müdürlerimizin girişimleriyle bu sergiyi tertipledik. Bence hoş ve güzel oldu. Günümüzde ve anımızda güzel bir yere sahip etkinlik oldu diye düşünüyorum. Ben bu organizasyon için kıymetli müdürüme teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sergi sahibi Aladdin Kargı ise "Buradaki eserler her ne kadar bana ait ise de buna fikir verme inceliği gösteren başsavcıma çok teşekkür ediyorum. Devamında beni kırmadan 'elimizdeki ürünleri sergileyelim' diyen meslektaşlarıma da buraya kadar intikal ettirdikleri için ayrıca teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

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