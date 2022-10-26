Fatura öderken kalp krizi geçiren kişiye belediye personelince kalp masajı
Elazığ'da tahsilat şubesinde su faturası ödemek istediği sırada kalp krizi geçiren kişiye belediye personeli müdahale etti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Ekim 2022 17:04
Gazi Caddesi'ndeki Elazığ Belediyesi Su Tahsilat Şubesinde N.A. (80) faturasını ödemek istediği sırada aniden rahatsızlanarak yere yığıldı.
N.A'nın hareketsiz yattığını gören şube çalışanı, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Bu sırada merkezde görevli bir personel tarafından N.A'ya kalp masajı yapıldı.
Daha sonra olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince, N.A. hastaneye kaldırıldı.
Tedavi altına alınan hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Bu arada, personelin müdahalesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız