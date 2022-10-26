Akşener, 'Gezi davası'nda yargılananların aileleriyle görüştü
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gezi olayları davasında yargılanan bazı sanıkların aileleriyle görüştü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Ekim 2022 17:16
İYİ Parti genel merkezi ek binasındaki görüşmenin başlangıcında görüntü alınmasına izin verildi.
Görüşmede, "Gezi Parkı olayları"na ilişkin iddialar kapsamında yargılandığı davada verilen hapis cezası sonrası tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehircilik Proje Koordinatörü Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç Demir Kahraman ve kızı Vera Kahraman da yer aldı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız