Bitcoin'in fiyatı 3 hafta sonra yeniden 20 bin doları aştı

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyona karşı faiz artırım döngüsünü yavaşlatacağı beklentisinin yatırımcıların risk iştahını artırmasıyla kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı 3 hafta sonra yeniden 20 bin doların üzerine çıktı.

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri sadece 24 saat içinde yaklaşık yüzde 7 artarak 1 trilyon doları aştı.

En büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı, Fed'in faiz artırım döngüsünü "ekonomide resesyon" endişeleriyle yavaşlatacağı umudunun yatırımcıların risk iştahını artırması sonucu yüzde 7 yükseliş kaydetti.

Bitcoin, 20 bin doların üzerine çıkarak TSİ 18.20 itibarıyla 20 bin 850 dolardan işlem görüyor. Bitcoin, 3 haftadır 20 bin doların altında işlem görüyordu.

Bu arada, Bitcoin'in son 7 gündeki değer artışı yüzde 9'a yaklaştı. Bitcoin'in piyasa değeri de 398 milyar doların üzerine çıktı.

Kasım 2021'de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 68.990 dolarda bulunan Bitcoin, söz konusu tarihten bu yana yaklaşık yüzde 70 değer kaybetti.

Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum da son 24 saatte yüzde 15'den fazla değer kazanarak 1.585 dolar seviyesine çıktı.