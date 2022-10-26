Ümit Özdağ BAE'ye gidip Sedat Peker ile görüşmek istediğini söyledi

Özdağ, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Amasya'da Taşova ilçesinin Çambükü köyünde OSB kurulmasına karşı olan vatandaşların davet etmesi üzerine buraya gittiğini belirtti.

OSB'nin daha verimsiz bir arazide yapılması isteğine kendisinin de destek olduğunu ve konunun mahkemeye intikal ettiğini dile getiren Özdağ, mahkeme devam ederken 20 Ekim sabahı jandarmanın köyü basıp ekili alanı ve ağaçları tahrip ettiğini öne sürdü.

Suç örgütü lideri Sedat Peker'in bazı yolsuzluk iddialarında bulunduğunu ifade eden Özdağ, dün BAE Büyükelçiliğine resmi mektup yazarak Zafer Partisi Genel Başkanı ve milletvekili olarak BAE'yi ziyaret etmek ve Peker ile görüşmek istediğini bildirdiğini açıkladı.

Özdağ, bir gazetecinin sorusu üzerine Büyükelçilikten cevap beklediğini, ayrıca Sedat Peker ile de görüştüğünü söyledi.

Ziyarete gideceklerin güvenliğinin nasıl sağlanacağı sorusuna Özdağ, "Onu da biz düşünelim." karşılığını verdi.