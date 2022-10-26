Minibüsün altına uyuması için bırakılan 2.5 yaşındaki kızı babası ezdi

Olay, Beypazarı ilçesi Kırbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarım işçisi olarak Mardin'den Beypazarı'na gelen aile 2.5 yaşındaki kızı E.E.'yi uyuması için minibüsün altına bıraktı. Durumdan haberi olmayan baba N.E., minibüsü hareket ettirerek küçük kızını ezdi. Ağır yaralanan küçük kız ailesi tarafından hemen Beypazarı Devlet Hastanesine götürüldü. Burada doktorların müdahalesine rağmen 2,5 yaşındaki E.E. hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.