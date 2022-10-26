Valilikten 'Hozat'ta usulsüz öğretmen alımı' iddialarına açıklama
Tunceli Valiliği, Hozat ilçesinde usulsüz olarak ücretli öğretmen alımı yapıldığı iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Ekim 2022 20:41
Valilikten yapılan açıklamada, bazı internet sitelerinde "Hozat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından usulsüz olarak ücretli öğretmen alımı yapıldığı" yönünde haberlerin yer aldığı belirtildi.
Konu hakkında kamuoyunu bilgilendirmeye gerek duyulduğu kaydedilen açıklamada, "Bahsi geçen iddianın öğrenilmesine müteakip Valiliğimizce gerekli soruşturma geçtiğimiz günlerde başlatılmış olup, halihazırda devam etmektedir. Soruşturma neticesinde gerekli işlem tesis edilecektir." ifadelerine yer verildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız