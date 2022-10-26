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Öğrencisinin ayağını kırdığı iddiasıyla tutuklanan öğretmene destek

Manisa'da öğrencisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle tutuklanan öğretmene, bazı meslektaşları ve veliler okul önünde basın açıklaması yaparak destek verdi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 26 Ekim 2022 22:17
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Öğrencisinin ayağını kırdığı iddiasıyla tutuklanan öğretmene destek

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu'nda 14 yaşındaki öğrenci Y.Ç., pet şişenin üzerine basıp patlatarak gürültü yaptığı gerekçesiyle öğretmeni Ö.K. (52) tarafından darp edildiğini iddia etti. Durum üzerine önce açığa alınan öğretmen Ö.K., daha sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öğretmen Ö.K.'nin tutuklanması nedeniyle okul önünde toplanan Türk Eğitim Sen ile Eğitim Sen üyeleri ve bazı öğrenci velileri, Ö.K.'nin tutuklanmasına tepki gösterdi. Öğretmenin tutuklanmasını üzüntüyle karşıladıklarını söyleyen Türk Eğitim Sen Manisa Şube Başkanı Koray Özgürler, "28 yıllık mesleki tecrübesi bulunan, adresi belli, çalıştığı kurumu belli, bedeni fiziki koşulları belli öğretmen arkadaşımızın tutuklu yargılanmasına anlam verilememiştir. Edindiğimiz bilgilere göre ilgili öğrencinin okul çıkışında son derece sağlıklı bir şekilde top oynadığı ve evine yürüyerek gittiği anlaşılmıştır. Buna rağmen gerçeklerden uzak, öğretmenimize yönelik linç kampanyalarını esefle kınıyoruz. Öğretmenimize inancımız ve güvenimiz tamdır. Gerçeklerin bir huyu vardır, er ya da geç ortaya çıkar. Yine edindiğimiz bilgilere göre sağlık raporunda, hayati tehlikesi bulunmadığı, bacak kırılması ile ilgili hiçbir hususun yer almadığı gerçeklerine rağmen, öğretmenimiz, sadece veli beyanı esas alınarak medyada linç edilmiştir. Bilinmelidir ki artık hukuki süreç başlamış olup, hukukun üstünlüğüne inancımız tamdır. Sürecin sonunda öğretmenimizin aklanacağına ve camia olarak konunun takipçisi ve mesai arkadaşımızın destekçisi olacağımız bilinmelidir" dedi.

Açıklama için toplanan öğrenci velilerinden Aysun Ulukan da yaklaşık 8 yıldır öğretmeni tanıdıklarını ve sınıf anneliği de yaptığını dile getirerek, daha önce bu durumla karşılaşmadıklarını, öğretmenin öğrenciler tarafından oldukça sevildiğini dile getirdi.

Öğrenciyi darp ederek ayağını kıran öğretmen tutuklandı
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