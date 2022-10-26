Öğrencisinin ayağını kırdığı iddiasıyla tutuklanan öğretmene destek
Manisa'da öğrencisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle tutuklanan öğretmene, bazı meslektaşları ve veliler okul önünde basın açıklaması yaparak destek verdi.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu'nda
14 yaşındaki öğrenci Y.Ç., pet şişenin üzerine basıp patlatarak gürültü yaptığı
gerekçesiyle öğretmeni Ö.K. (52) tarafından darp edildiğini iddia etti. Durum
üzerine önce açığa alınan öğretmen Ö.K., daha sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öğretmen Ö.K.'nin tutuklanması nedeniyle okul önünde toplanan Türk Eğitim Sen
ile Eğitim Sen üyeleri ve bazı öğrenci velileri, Ö.K.'nin tutuklanmasına tepki
gösterdi. Öğretmenin tutuklanmasını üzüntüyle karşıladıklarını söyleyen Türk
Eğitim Sen Manisa Şube Başkanı Koray Özgürler, "28 yıllık mesleki tecrübesi
bulunan, adresi belli, çalıştığı kurumu belli, bedeni fiziki koşulları belli
öğretmen arkadaşımızın tutuklu yargılanmasına anlam verilememiştir. Edindiğimiz
bilgilere göre ilgili öğrencinin okul çıkışında son derece sağlıklı bir şekilde
top oynadığı ve evine yürüyerek gittiği anlaşılmıştır. Buna rağmen gerçeklerden
uzak, öğretmenimize yönelik linç kampanyalarını esefle kınıyoruz. Öğretmenimize
inancımız ve güvenimiz tamdır. Gerçeklerin bir huyu vardır, er ya da geç ortaya
çıkar. Yine edindiğimiz bilgilere göre sağlık raporunda, hayati tehlikesi bulunmadığı,
bacak kırılması ile ilgili hiçbir hususun yer almadığı gerçeklerine rağmen,
öğretmenimiz, sadece veli beyanı esas alınarak medyada linç edilmiştir. Bilinmelidir
ki artık hukuki süreç başlamış olup, hukukun üstünlüğüne inancımız tamdır. Sürecin
sonunda öğretmenimizin aklanacağına ve camia olarak konunun takipçisi ve mesai
arkadaşımızın destekçisi olacağımız bilinmelidir" dedi.
Açıklama için toplanan öğrenci velilerinden Aysun Ulukan da yaklaşık 8 yıldır
öğretmeni tanıdıklarını ve sınıf anneliği de yaptığını dile getirerek, daha
önce bu durumla karşılaşmadıklarını, öğretmenin öğrenciler tarafından oldukça
sevildiğini dile getirdi.