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27 Ekim 2022'den önemli gündem başlıkları

27 Ekim 2022'den önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 27 Ekim 2022 00:02
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27 Ekim 2022'den önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Plan ve Bütçe Komisyonunda TBMM Başkanlığının 2023 yılı bütçesi görüşmelerine katılacak.

(TBMM/10.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Mesleki Yeterlilik Kurumunca düzenlenen "Türkiye Yeterlilik Çerçevesi Konferansı"na iştirak edecek.

(İstanbul/10.00)

2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde 2022 Yılı Turizm Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/10.00)

3- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demre Belediyesinin toplu açılış törenine iştirak edecek.

(Antalya/20.00)

4- TBMM'den

- Genel Kurulda, Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

- Dijital Mecralar Komisyonu, "Dijital Dünyada Telif Hakları" gündemiyle toplanacak. Toplantıda, Anadolu Ajansı Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Karagöz sunum yapacak.

(TBMM/14.00/11.00)

EKONOMİ FİNANS

KAPAT [X]

1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "İş Dünyası Buluşmaları" programına katılacak.

(Kocaeli/14.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, restorasyonu Karayolları Genel Müdürlüğünce yapılan, Ankara Çayı üzerindeki tarihi Akköprü'nün açılış törenine iştirak edecek.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın sonuncu enflasyon raporunun tanıtımına ilişkin toplantıda sunum yapacak ve katılımcıların sorularını yanıtlayacak.

(Ankara/10.30)

4- TCMB, ekim ayı faiz kararına ilişkin toplantı tutanakları ile haftalık para ve banka istatistiklerini yayımlayacak.

(Ankara/14.00/14.30)

5- Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayı ekonomik güven endeksini, eylül ayı dış ticaret ile yılın üçüncü çeyreğine ilişkin turizm istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

6- Avrupa Merkez Bankası (ECB) ekim ayı faiz kararını açıklayacak. ECB Başkanı Christine Lagarde, karara ilişkin açıklamalarda bulunacak.

(Frankfurt)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü'nde düzenlenecek "Savaş Muhabirliği ve Kriz Bölgelerinde Habercilik Forumu"na katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı Konferans Salonu'nda Çankaya Müftülüğü Hafızlık İcazet Merasimi'ne iştirak edecek.

(Ankara/10.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, vefat eden Türkiye Spor Yazarları Derneğinin (TSYD) kurucularından, usta gazeteci ve sunucu Halit Kıvanç için TSYD Genel Merkezi'nde düzenlenecek törene ve Zincirlikuyu Camisi'nde öğleyin kılınacak cenaze namazına katılacak.

- Bakan Kasapoğlu, Hitit Üniversitesi 2022-2023 Akademik Yılı açılış dersine iştirak edecek.

(İstanbul/10.30/12.55/Çorum/16.30)

2- UEFA Avrupa Ligi gruplarında 5. hafta maçları yapılacak. B Grubu'nda Fenerbahçe, Fransa'nın Rennes takımını konuk edecek; H Grubu'nda Trabzonspor, deplasmanda Sırbistan'ın Kızılyıldız takımıyla karşılaşacak.

(İstanbul/19.45/Belgrad/22.00)

3- UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında 5. hafta maçları yapılacak. Medipol Başakşehir, A Grubu'nda deplasmanda İtalya'nın Fiorentina takımıyla karşılaşacak; Demir Grup Sivasspor G Grubu'nda Romanya'nın CFR Cluj takımını konuk edecek.

(Floransa/19.45/Sivas/22.00)

4- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın ilk haftasında E Grubu'nda iki Türk ekibi Bursa Uludağ Basketbol ile Nesibe Aydın karşı karşıya gelecek. F Grubu'nda BOTAŞ, Litvanya'nın Kibirkstis takımını konuk edecek, B Grubu'nda Hatay Büyükşehir Belediyespor, İsrail'in Elitzur Landco Ramla takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Bursa/Ankara/17.00/Ramla/19.00)

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