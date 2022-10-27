Ak Parti eski millet vekili Fakıbaba'nın meclis üyeliğinin düşmesi hakkında karar yayımlandı
Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref FAKIBABA'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeliğinin Düşmesine İlişkin Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 27 Ekim 2022 02:16
Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref FAKIBABA'nm, milletvekilliğinden istifa etmesi nedeniyle, Anayasanın 84'üncü maddesi gereğince Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinin düşmesine Genel Kurulun 26.10.2022 tarihli 12'nci Birleşiminde karar verilmiştir.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız