Fuat Oktay: KKM uygulamasının bütçeye maliyeti 84,9 milyar TL

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, katıldığı 2023 Merkezi Yönetim Bütçe görüşmelerinde milletvekillerince kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 2023 Merkezi Yönetim Bütçe görüşmelerine katıldı ve milletvekillerinin sorularını cevapladı. Oktay, burada yaptığı konuşmasında, "2023 yılı bütçemizde; sosyal harcamalar için ayırdığımız kaynak miktarını 258,4 milyar liraya çıkarıyoruz! Bu tutar 2023 yılı bütçesinin yüzde 5,8'ine denk gelmektedir. 2002 yılında bu oran yüzde 1,3 ve ayrılan kaynak ise sadece 1,6 milyar liraydı. 2023 Bütçemizde; 65 yaş üstü yaşlılardan, engelli vatandaşlardan ve engelli vatandaşların yakınlarından oluşan yaklaşık bir milyon 400 bin kişiye bağlanılan aylıklar için 31,3 milyar lira, 555 bine yakın engelli vatandaşımızın evde bakımına destek amacıyla 28,2 milyar lira, TOKİ Sosyal Konut Finansmanı için 10 milyar lira ve Aile Destek Programı için 7,5 milyar lira kaynak ayırdık. Sosyal devlet ilkesi gereği toplumun farklı kesimlerine 2023 yılı bütçemizde sağladığımız refah katkısı yaklaşık bir trilyon 200 milyar liraya ulaşmaktadır. Bu tutar bütçenin yaklaşık yüzde 27'sine tekabül etmektedir" ifadelerini kullandı.