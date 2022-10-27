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Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 27 Ekim 2022 07:10
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Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Artvin, Van, Hakkari ve Şırnak çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, Rize, Artvin, Van ve Hakkari'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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