İkinci el araç alacaklar ekspertiz sonrası tamirciye de gitmeli
Son aylarda yükselen dolar kurundan ötürü artan sıfır otomobil fiyatları, araba alıcılarını ikinci ele yönlendirdi. İkinci el otomobil alacak olan vatandaşlar, ekspertiz raporunda çıkan hataların ileride sorun teşkil etmemesi için aracı muhakkak otomobil tamircisine de göstermelidir
Ticaret Bakanlığı tarafından ikinci el otomobillerde fahiş fiyatların önüne geçilmesi için yasal düzenleme ile 15 Eylül'de 6 ay ve 6 bin kilometre sınırı getirilmişti. Bu düzenlemeyle ikinci el otomobil fiyatlarında düşüş gerçekleşti. Uzmanlar ise ikinci el otomobil alacak olan vatandaşları motor aksamı ve kilometre konusunda uyardı.
İkinci el otomobil alacak vatandaşın ekspertize ve sanayiye gidip otomobili
göstermesi gerektiğine dikkat çeken araç tamir ustası Hüseyin Sağır, alınacak
olan aracın tepeden tırnağa kontrol edilmesini söyledi.
20 yıldır sanayi sitesinde ustalık yapan Sağır, "İkinci el otomobil alan vatandaşlar, aracın motor aksamına ve motorun performansına dikkat ederek seçmeli. Alıcı bunun yanında aracın kaporta kısmında değişen parçalara bakmalıdır. Vatandaş aracı almadan önce muhakkak oto ekspertize götürmelidir. Bunun sonucunda çıkan kusurlarda tüketici bize danışıyor. Araç ileride bu sorunlardan dolayı bana güçlük çektirir mi diye otomobil tamir ustalarına soruyorlar" dedi.
Araba motorunun tamirinde fiyatların ortalama 15 bin lira olduğunu söyleyen Sağır, "Bizim branşımız motor olduğu için daha dikkat ettiğimiz kısım o bölge. Aracın yüzeyine ve aksamlarına bakıyoruz. Herhangi bir sorun olduğunda müşteriye söylüyoruz. Örneğin aracın motoru yağ yakıyorsa, bunu egzozdan çıkan siyah dumandan anlayabiliriz" ifadelerinde bulundu.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız