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Edirne'de 3 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi yakalandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 27 Ekim 2022 10:16
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Edirne'de 3 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Güvenlik güçleri Meriç ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgeyi kontrol etti.

Kontrolde, Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen E.T, R.C. ve E.G. yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dosyasının olduğu belirlendi.

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