Dolar 18,60 TL'den günü tamamladı
Güne yatay başlamasının ardından dolar günü 18,60 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 27 Ekim 2022 18:14
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|18,6030
|18,6040
|18,6050
|18,6060
|Avro
|18,6920
|18,6930
|18,6140
|18,6150
|Sterlin
|21,5350
|21,6490
|21,4970
|21,6050
|İsviçre Frangı
|18,8360
|18,9300
|18,8010
|18,9000
|ANKARA
|ABD Doları
|18,5730
|18,6550
|18,5750
|18,6550
|Avro
|18,6520
|18,7300
|18,5740
|18,6540
|Sterlin
|21,5650
|21,7750
|21,4370
|21,6470