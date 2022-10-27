İYİ Parti, BTP'yi Millet İttifakı'na davet etti

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın "Beni Millet İttifakı'na alsınlar" şeklindeki çağrısına yanıt verdi.

Zorlu, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda

"Görülmektedir ki kaygılarımızın ve hassasiyetimizin ortaklığı milletimizin geleceği için yegane buluşma noktamızdır. Büyük Türkiye idealine inanmış Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener ve İYİ Partimiz sizleri Millet İttifakı'nda görmekten mutluluk duyacaktır"

dedi.

Hüseyin baş ne demişti?

Baş, FOX TV'de katıldığı programda sosyal medyada kendisine sürekli Millet İttifakı'na katılması yönünde çağrılar yapıldığını belirterek şunları kaydetmişti:

"Bakın, Millet İttifakı'nın içinde olmamak benim bir tercihim değil. "Parti kadroları olarak Millet İttifakı'na destek veririz, içinde oluruz. Beni Millet İttifakı'na alsınlar. Daha açık bir çağrı da olamaz. Almıyorlarsa da bunu açıklasınlar. Çünkü bunu milletimiz istiyor, bunu vatandaş istiyor. Bunu Millet İttifakı, altılı masa üyeleri değerlendirsinler."