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AVM'lerde bitmeyen tartışma: Otopark ücretli mi ücretsiz mi?

Alışveriş merkezlerindeki otoparkların yasal olarak ilk 3 saat ücretsiz olması gerekirken İstanbul'da birçok yerde buna uyulmuyor. Ücretsiz otopark hizmetinden haberdar olmayanlar, araçlarını kısa süre park etmelerine rağmen ücret ödüyor. Milyonlarca lira haksız kazanç elde edildiğini belirten Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, 'Ücret vermek zorunda değiller. Azıcık zahmete katlanıp, şikayet edip haklarını ararlarsa, bu sorun çözülecektir' dedi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 27 Ekim 2022 14:46
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AVM'lerde bitmeyen tartışma: Otopark ücretli mi ücretsiz mi?

Mağazalar, oyun alanları, sinema, market ve spor salonları gibi birçok alanda hizmet veren alışveriş merkezlerine, her gün yüzlerce insan geliyor. İBB Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın kararına göre, müşterilerine yasal olarak ilk 3 saat ücretsiz otopark hizmeti de sunması gereken alışveriş merkezlerinde, zaman zaman bu uygulamanın yapılmadığı belirtiliyor. Özellikle Avrupa Yakasındaki bazı alışveriş merkezlerinin ücretsiz otopark kararını uygulamadığına ilişkin şikayetler yapılıyor. Bir çok kişinin yarım saatlik park için bile ücret ödediği ifade ediliyor.

TÜM ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNDE 3 SAAT ÜCRET ALINMAMASI GEREKİYOR

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, tüm alışveriş merkezlerinde otoparklardan 3 saat boyunca ücret alınmaması gerektiğini belirterek, "Özellikle İstanbul'un trafik sıkışıklığı ve otopark darlığı bulunan Avrupa yakasında, pek çok alışveriş merkezinde 30 dakika, bir saat için bile ücret alınıyor. Bazıları yasaya aykırı olarak 'Mağazamızdan şu kadar alışveriş yaparsanız, ucuz ya da ücretsiz istifade edebilirsiniz' gibi duyurular yapıyorlar" dedi.

TÜKETİCİ ÜCRET VERMEK ZORUNDA DEĞİİL

Ağaoğlu, UKOME kararına herkesin uymak zorunda olduğunu belirterek, "Ücretsiz otopark sunmak yasal sorumluluk çünkü, belediyeler bu ruhsatları verirken, o alışveriş merkezlerinin bölgedeki trafik yoğunluğuna katacağı olumsuzluğu da dikkate alıyor. Bu nedenle ücretsiz otopark hizmeti sunmasını istemiş. Alışveriş merkezine gelen ya da o bölgede işi olan kişiler, yol kenarına ve kaldırıma park etmek yerine, ücretsiz olarak alışveriş merkezinin otoparkını kullanabilirler" diye konuştu.

Ücretsiz otopark hizmeti alamadığında tüketicinin ne yapacağını bilmediğini belirten Ağaoğlu, "10-20 lira için uğraşmaya değmez deyip, işin peşini bırakıyor. Alo 153'e, İBB'ye, CİMER üzerinden yetkililere şikayet edildiği takdirde, belediye zabıtaları da işi sıkı tutarlarsa, alışveriş merkezleri cezalar nedeniyle kurala uymak zorunda kalır. Tüketici şikayet etmezse, yetkili gelip o cezayı uygulamaz. Tüketici ne kadar çok şikayet ederse, o kadar çok ceza uygulanır. Tüketiciler azıcık zahmete katlanıp, şikayet edip haklarını ararlarsa, bu sorun çözülecektir" dedi.

ÜCRET TABELASI GÖRÜNÜR ŞEKİLDE ASILMALI

Cezaların caydırıcı olması için denetimlerin sıklaştırılması gerektiğini ifade eden Ağaoğlu, "3 saatin altında park ücreti alınmış her araç için ayrı ayrı ceza uygulanması lazım. Bu cezayı uygulamaya Ticaret Bakanlığı da belediyeler de yetkilidir. Etiler, Bakırköy gibi trafiğin yoğun olduğu birçok yerde, hala 3 saatin altında park edenlerden ücret alınmaya devam ediliyor. Alışveriş merkezlerinin girişlerine de çıkışlarına da, görünür şekilde ücretlendirmenin 3 saat boyunca yapılmayacağı, sonrasında da belediyenin onayladığı ücret tarifesinin asılması zorunludur" ifadelerini kullandı.

ETİLER'DE BİR AVM'DE MÜŞTERİLER 3 SAAT SINIRINA RAĞMEN ÜCRETİ ÖDÜYOR

Etiler'deki bir alışveriş merkezinde 2 saat vakit geçirdiğini belirten Yiğit Türker, "30 lira ücret ödedim. Ödemeden nasıl çıkacağız? Tüketici haklarına başvurmak çok uzun süreç. O sırada çıkar gideriz" dedi.

Alışveriş merkezinin otoparkına 1 saat için 25 lira ödediğini belirten Özlem Tütün de, "Burası yarım saatten ücret alıyor. Bence otopark parasını kaldırmalılar. Hem içeride alışveriş yapıyoruz" diye konuştu.

Abdülkadir Küçükkaya, "1 saate 25 lira çok pahalı. Normalde hepsinin ücretsiz olması gerekiyor. Burada özel otopark yapıp, ücret alıyorlar. Ücretli olduğunu ben içeri girdikten sonra fark ettim. Bence ücretsiz olması gerekiyor" diye konuştu.

Yaklaşık 2 saat alışveriş merkezinde kaldığını belirten Murat Kuruçay, "35 lira ücret ödedim. Bu tarz alışveriş merkezlerinde ücretsiz diye bir şey yok. Bazı alışveriş merkezlerinde de tamamen ücretsiz. Burası biraz daha pahalı. Süreç bu şekilde olduğu için biz de ödüyoruz maalesef" dedi.

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