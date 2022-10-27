Amasra'daki maden ocağı patlamasında 24 kişi gözaltında

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra İşletmesinde 14 Ekim'de saat 18.15 sıralarında meydana gelen maden kazasına ilişkin Amasra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma yürütüldüğü hatırlatıldı.

Açıklamada, "Soruşturma kapsamında 25 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verilmiştir. Amasra Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatları doğrultusunda, Amasra İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltı işlemleri devam etmektedir. Olayla ilgili soruşturmaya tüm yönleriyle ve titizlikle devam edilmektedir." ifadesine yer verildi.

Emniyet ekiplerince şüphelilerden 24'ü gözaltına alınarak Amasra İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Gözaltına alınanlar arasında TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, müessese müdür yardımcıları, işletme müdürü, personel müdürü, işletme baş mühendisi ile kartiye, iş güvenliği, sondaj ve aspiratör sorumlusu olarak görev yapan mühendisler yer alıyor.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri ile 1 şüpheliyi gözaltına alma süreci devam ediyor.

Öte yandan, şüphelilerden bir kısmı Amasra İlçe Emniyet Müdürlüğünde yeterli yer olmadığı için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Bartın'ın Amasra ilçesindeki TTK Amasra Müessesesine ait maden ocağında 14 Ekim Cuma günü saat 18.15 sıralarında meydana gelen patlamada 41 işçi hayatını kaybetmiş, 11 işçi yaralanmıştı.