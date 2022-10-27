Üç ilde ataması yapılacak sağlık personeli sayısı açıklandı

Sağlık Bakanlığı 2022 yılının son personel alımı hakkındaki açıklaması sonrası detaylar netleşmeye başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, atama bekleyen binlerce sağlık çalışanına müjdeli haberi şu sözlerle vermişti: "Bakanlığımız, bu yıl 85 bin kadro açıyor. Yeni çalışma arkadaşlarımızın sayısı, bazı ülkelerin nüfusundan fazla. Sağlıkta 'Beyaz Reform'a destek kuvvet, 85 bin yeni çalışma arkadaşı! Görülmemiş başarılar için görülmemiş büyüklükte bir kadro açılıyor. Gözümüz aydın"

Bakan Koca'nın açıklamasının ardından birçok ilde sağlık personeli alınacak kadrolar belli oldu.

Denizli'de çocuk gelişimcisi 2, diyetisyen 10, ebe 36, fizyoterapist 15, hemşire 115, iş ve uğraşı terapisti 1, perfüzyanist 1, psikolog 10, tıbbi sekreter 292 olmak üzere toplam birçok farklı branşta 630 sağlık personeli kadrosu tahsis edildi. Alımların KPSS puanı ile yapılacağı bildirildi.

AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, Bolu'ya ataması yapılacak personel sayısını açıkladı

Buna göre Sağlık Bakanlığı tarafından Bolu'daki kurumlarda görevlendirilmek üzere 2022 yılı için 45/A maddesine göre 393 Sözleşmeli Sağlık Personeli atanacak.

209 Tıbbi Sekreter, , 64 Hemşire, 16 Ebe, 15 Fizyoterapist, 14 İlk ve Acil Yardım Sağlık Teknikeri olmak üzere çeşitli branşlarda toplamda 393 sözleşmeli personel alınacak.

AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın sosyal medya paylaşımında; "Bolu'muzda sağlık ordusu güçlenmeye devam ediyor! İlimize farklı unvanlarda 393 sağlık personeli daha geliyor. Bu vesileyle Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'a ve Sağlık Bakanımız Sn. Fahrettin Koca'ya şükranlarımızı sunuyorum" ifadelerine yer verdi.

Karabük'e 216 sağlık personeli atanacak



AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yapılacak atamaların Karabük için hayırlı olmasını diledi.

Branşlara göre yapılacak atamalarla ilgili bilgi veren Altınöz, "1 diyetisyen, 6 ebe, 25 hemşire, 1 psikolog, 2 sağlık idareci, sağlık yönetimi ile sağlık teknikeri sınıfında 4 ağız ve diş sağlığı, 1 ameliyat, 3 diş, 2 diyaliz, 1 eczane, 6 evde bakım, 11 ilk ve acil yardım, 1 iş ve uğraş terapisi, 1 ortapedi, 1 patolojik anatomi sağlık teknisyeni sınıfında ise 2 ilk ve acil yardım, 5 laboratuvar, 5 röntgen ve 138 tıbbi sekreter sözleşmeli sağlık personeli ataması olacaktır. Sağlık personelleri alımları KPSS puanları esas alınarak yapılacak olup; başvuruya ait takvim ve şartlar Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü sitesinde yayınlanacaktır. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.