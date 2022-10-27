Meslekten ihraç edilen 3 asker, yurt dışına kaçarken yakalandı

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY terör örgütü mensubu olduğu tespit edilen 3 şüpheli, polisler tarafından saatlerce takip altına alındı. Kadıkalesi Mahallesi'nde bulunan Nazilli Sitesi sahil kısmına otomobil ile gelen FETÖ üyeleri aracın bagajında bot ve bot motorunu indirdi. Hazırlıklarını tamamlayan Terör Büro Amirliği'ne bağlı ekipler ise şüphelileri kaçamadan kıskıvrak yakaladı. Şüphelilerin yapılan sorgulamasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edildikleri ayrıca yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu tespit edildi. Yapılan üst aramasında ise eski Uzman Çavuş K.G. ve eski Astsubay Ş.Ş. olduğu tespit edilen şüphelilerin üzerinden Hollanda vatandaşı gibi düzenlenmiş sahte yabancı kimlikler çıktı. Eski Astsubay E.G. ile birlikte gözaltına alınan 3 şüpheli işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Bugün hakim karşısına çıkarılan şüpheliler SEGBİS üzerinden yapılan mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.