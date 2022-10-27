İntörn doktorların aylık ödemeleri asgari ücret seviyesine çıkarıldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, intörn doktorlar ve diş hekimliği 5. sınıf öğrencilerinin aylık ödemelerinin net asgari ücret seviyesine çıkarılmasını içeren torba yasa teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildiğini duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 27 Ekim 2022 20:50
Bakan Koca, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"İntörn doktorlar ile diş hekimliği beşinci sınıf öğrencilerinin aylık ödemelerinin net asgari ücret seviyesine çıkarılmasını içeren torba yasa teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Hayırlı olsun"
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İNTÖRN DOKTORLAR İLE DİŞ HEKİMLİĞİ beşinci sınıf öğrencilerinin aylık ödemelerinin net asgari ücret seviyesine çıkarılmasını içeren torba yasa teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Hayırlı olsun.Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 27, 2022