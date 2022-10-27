Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattında sefer düzenlemesi
Metro İstanbul, M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey hattında seferlerin 30 Kasım'a kadar, haftanın 7 günü 06.00-22.00 saatleri arasında yapılacağını duyurdu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 27 Ekim 2022 22:42
Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Fulya ve Yıldız istasyonlarının entegrasyon çalışmaları nedeniyle Mecidiyeköy-Mahmutbey hattında seferlerin 30 Kasım'a dek haftanın 7 günü 06.00 ila 22.00 saatleri arasında yapılacağı belirtildi.
Bu süre zarfında gece metrosu hizmeti verilemeyeceği kaydedildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız