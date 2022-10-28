İlk araç Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verilecek

Savunma, Havacılık ve Uzay sanayisine yönelik yerli ve milli ürünlerin yer aldığı SAHA EXPO 2022, 57'den fazla yabancı ülke temsilcilerinin katılımıyla dün son buldu. Uluslararası panellerin düzenlendiği fuarda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, birçok standı ziyaret ederek Yeni Şafak'ın sorularını yanıtladı.

İKİ YILDA TAMAMLANDI

Yerli otomobilin banttan inişini heyecanla beklediklerini ifade eden Varank, "Togg Türkiye'nin üretimdeki kabiliyetlerini gösterebilecek en önemli örneklerden biri. Kısa bir sürede iki yıllık gibi kısa bir sürede Türkiye'nin otomobilinin kampüsünün inşaatı tamamlandı" dedi. Togg'un son teknoloji bir tesise sahip olduğunu ifade eden Varank şunları kaydetti: " Son teknoloji Dünyanın Avrupa'nın en temiz boya hanelerine sahip ve gerçekten müthiş bir dijital üretim kabiliyetine sahip bir üretim tesisini iki yılda biz Türkiye'ye kazandırmış olduk. Biz Togg'un fabrika açılış törenine muhalefeti de davet ettik. Fakat kendileri katılamayacaklarını bildirdi. Gelin siz de bununla gurur duyun. Siz de mutlu olun. Ya bizim gençlerimiz, bizim arkadaşlarımız, bizim insanlarımız neler başarıyor? Türkiye kendi elektrikli otomobilini üretiyor diye sizler de sevinin."

FİYATI NE OLACAK

Togg'un satış fiyatının kaç lira olacağı konusunda da ipucu veren Varank, "Togg, C-Segment SUV bir araç olarak piyasaya çıkacak. Neden C-Segment SUV bir araç? Çünkü şu anda dünyada satış hızı en fazla olan araç C-Segment SUV araçlar. Dolayısıyla oradaki pazardan pay almak istiyorlar. Dolayısıyla C-Segment SUV araçların fiyatları neyse Togg'da o marjdan piyasaya girecek ve rekabetçi bir şekilde o pazardan pay almaya çalışacak."

İKİNCİ ARAÇLA İLGİLİ YOĞUN TELEFONLAR VAR

Vatandaşların Togg'a büyük ilgi gösterdiğini vurgulayan Varank, şöyle devam etti: Vatandaşlar, 'Bu araba ne zaman çıkacak?' diye soruyor. Üretilecek araçların piyasaya nasıl satılacağını şirket kendi planlayacak. Tabii ilk aracı 'Cumhurbaşkanımız ben alacağım' dedi. Bu manada ilk aracın Cumhurbaşkanımıza verilmesiyle ilgili hiç şüphe yok. Ama ikinci araçla ilgili yoğun telefonlar var. Mesela Hazine Maliye Bakanımız Nureddin Nebati ısrarla beni her gördüğünde böyle takılıyor: "İkinci aracı kesinlikle Sanayi ve Teknoloji Bakanına da değil, Hazine Maliye Bakanı'na vermeleri lazım. (Gülüyor)" Dolayısıyla burada bir rekabet tabii ki ileriki dönemde oluşacak."

Yollar açılışa hazır

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Togg fabrikasına güvenli ve konforlu ulaşım imkanını sağlayacak bağlantı yolu ve farklı seviyeli kavşağın açılışa hazır olduğunu bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Mudanya-Gemlik İl Yolu Yerli Otomobil Fabrikası Bağlantı Yolu ve Engürücük Farklı Seviyeli Kavşağı'nın 29 Ekim'de açılmasıyla bölgede ulaşımın rahatlayacağı belirtildi.

Tayfun'u ileriye taşıyacak güce sahibiz

Geçtiğimiz günlerde test edilen 'Tayfun' füzesi ile ilgili de bilgi veren Varank, "Biz savunma sanayini kendi ihtiyaçlarımızı gidermek, kendimizi savunmak için geliştiriyoruz. Tayfun füzesi bir balistik füzedir. Ve şu anda dünyada gündem olan kabiliyetlerine baktığınızda Türkiye'nin potansiyelinin bunun çok daha ötesini geliştirmekten olduğunu ben rahatlıkla söyleyebilirim. Biz bunun çok daha ötesindeki sistemleri, çok daha kabiliyetlilerini şu anda geliştirebilecek güce sahibiz" dedi.