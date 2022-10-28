Normal evlilik anayasaya giriyor: AK Parti anayasa taslağını tamamladı

AK Parti'nin başörtüsüne anayasal güvence getirilmesi ve ailenin güçlendirilmesi amacıyla hazırladığı anayasa değişikliği taslağı üzerindeki çalışmalar tamamlandı. Anayasa konusunda uzman hocaların ve AK Parti'nin hukukçu kurmaylarının da katıldığı bir toplantı ile taslak alternatifli hazırlanarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunum yapılmıştı.

Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıda ise taslağa son şekli verildiği öğrenildi. Daha önce başörtüsüne güvence getirilmesi için anayasanın 5 maddesinde değişiklik yapılması gündeme gelmişti. Ancak son toplantıda başörtüsü düzenlemesinin 'Din ve Vicdan Hürriyeti' başlıklı 24'üncü maddesinin de ele alınması kararlaştırıldı.

YÜCEL KAYAOĞLU