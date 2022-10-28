Eşini silahla ağır yaralayan uzman çavuş tutuklandı
Erzurum'da tartıştığı eşini silahla ağır yaralayan uzman çavuş tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 28 Ekim 2022 19:17
Aşkale ilçesinde boşanma aşamasındaki güvenlik görevlisi eşi G.H'yi silahla yaralayan uzman çavuş M.H. (28), polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.H, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam eden G.H'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız