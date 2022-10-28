Dolar/TL, 18,61 seviyesinden işlem görüyor

Bir süredir dar bantta yatay hareket eden dolar/TL, dün de bu seyrine devam ederek günü 18,6008 ile önceki kapanış seviyesinin hemen altından tamamladı.

Dolar/TL, bugüne sınırlı yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,06 artışla 18,6110'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 yükselişle 18,5570'ten, sterlin/TL yüzde 0,2 düşüşle 21,4740'tan satılıyor.

Dolar endeksi, dün 109,5 ile 20 Eylül'den bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından yükselişe geçerek 110,6'da dengelendi. Dün yüzde 1,1 değer kaybeden avro/dolar paritesi ise yatay seyirle 0,9970 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, küresel çapta enflasyon ve resesyon endişelerinin yeniden gündemin odağına yerleştiğini belirterek, para politikalarına ilişkin belirsizliklerin varlık fiyatlarında dalgalanmalara neden olduğunu söyledi.

Tahvil piyasalarındaki hareketliliğin de yatırımcıların odağında bulunduğunu aktaran analistler, gözlerin gelecek hafta gerçekleştirilecek ABD Merkez Bankası (Fed) kararlarına çevrildiğini ifade etti.

Fed'in gelecek haftaki toplantıda politika faizini 75 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılıyor. Banka'nın aralık toplantısında ise faizleri 50 baz puan artırmasına yüzde 58 ile daha yüksek ihtimal veriliyor.

Analistler, bugün yurt içi piyasaların öğleden sonra Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tatile gireceğini, yurt dışında ise Almanya'da büyüme ve enflasyon ile ABD'de kişisel gelir ve harcamalar verilerinin izleneceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksi için 109,3'ün destek, 111,7'nin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.