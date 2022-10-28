Teknik öğretmenler için Mühendislik tamamlama sonuçları açıklandı
Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinden açıklandı.
(28 Ekim 2022)
2022-Mühendislik Tamamlama Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
12 - 18 Ekim 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programlarına (2022-Mühendislik Tamamlama) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 28 Ekim 2022 tarihinde 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.
Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 01 - 04 Kasım 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 01 - 02 Kasım 2022 tarihleri arasında yapılabilecektir.
Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye ilgili süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir.
Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
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2022-Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler
2022-Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar