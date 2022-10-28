Bakan Dönmez: Yeni keşifler için Fatih, Çaycuma-1 kuyusunda sondaja başladı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih sondaj gemisinin yeni keşifler için Karadeniz'deki Çaycuma-1 kuyusunda sondaja başladığını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 28 Ekim 2022 13:57
Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gözümüz ufukta, kulağımız doğal gaz milli takımımızda. 'Türkiye Yüzyılı' vizyonumuzla enerjide asırlık projelere imza atıyoruz. Yeni keşifler için Fatih, Çaycuma-1 kuyusunda sondaja başladı." ifadelerini kullandı.
Bakan Dönmez, enerjide tam bağımsız Türkiye için arama çalışmalarına devam edileceğini belirtti.
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Gözümüz ufukta, kulağımız doğal gaz milli takımımızda.Fatih Dönmez (@fatih_donmez) October 28, 2022
"Türkiye Yüzyılı" vizyonumuzla enerjide asırlık projelere imza atıyoruz.
Yeni keşifler için Fatih, Çaycuma-1 kuyusunda sondaja başladı. 🚢
Enerjide tam bağımsız Türkiye için aramaya devam...🔎 https://t.co/GGqlpZj4Iv