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Süper Lig'de transfer dolandırıcılığı iddiası

Yeni Malatyaspor eski başkanı Adil Gevrek'in dönemindeki evraklar ortaya çıktı. Youssouf Ndayishimiye'nin Başakşehir'e transferinde bir sonraki satıştan alınması gereken yüzde 20'lik payın 350 bin euro karşılığında Başakşehir'e verildiği ve bu paranın Gevrek'in iki şirketine aktarıldığı iddia edildi.

Eklenme : 28 Ekim 2022 14:25
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Süper Lig'de transfer dolandırıcılığı iddiası

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un 8 yıl boyunca başkanlığını sürdüren Adil Gevrek'le ilgili belgeler yayınlandı.

Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Ramazan Yeşilova, Gevrek dönemine ait bazı sözleşme ve belgeleri kamuoyuyla paylaştı. Yeşilova, "Bizden önceki yönetim Youssouf Ndayishimiye'yi 2 milyon 150 bin euroya Başakşehir'e satışını yapmıştı. Ayrıca yapılan sözleşmeye ikinci satışından kulübümüze yüzde 20'lik pay söz konusuydu. Bunu araştırdığımızda karşımıza çok garip olaylar çıktı. Bunun üzerine gideceğiz ve gereğini yapacağız" dedi.

Adil Gevrek yönetiminin, Yousouf Ndayishimiye'nin satışı halinde kulübün kasasına girecek olan yüzde 20'lik payın 20 Ocak 2022 tarihinde 350 bin euro karşılığında Başakşehir Kulübü'ne devredildiğini açıklayan Yeşilova, "Bunun acaba kulübün mali açıdan zor durumda kaldığı için mi yapıldığı düşünürken fakat yine mali tabloları araştırdığımızda buradan gelen 350 bin euronun sadece 50 bin eurosu Bifouma'nın alacağı için çek karşılığında ödemesi yapılmış. Onun dışında 300 bin euro Provix ve Silver şirketlerine gönderilmiştir. Bu şirketler Adil Gevrek şahsına aittir" ifadelerini kullandı.

'GEVREK YÖNETİMİNİN VİCDANINI SORGULUYORUM'

Yeni Malatyaspor'un hakkını savunmak için bütün araştırmaları titizlikle yaptıklarını aktaran Ramazan Yeşilova, Adil Gevrek'in gayet profesyonel şekilde attığı her adımı hukuksal sisteme dayatarak herhangi bir açık vermeden yaptığını paylaştı.

Yeşilova, "Biz de hukuken ne yapılması gerekiyorsa bunun üzerine gideceğiz. Resmi olarak her şey kılıfına uydurulmuş fakat önemli olan şey şu; vicdan. Eğer varsa onları karakterli bir duruşa davet ediyorum. Sadece Adil Gevrek'i değil, Adil Gevrek yönetiminin vicdanını sorguluyorum" diye konuştu.

'SOYGUN BUNUNLA DA KALMIYOR'

Soygunun bununla da kalmadığını ifade eden Yeşilova, "İstanbul'daki Yeni Malatyaspor Kulübümüzün ofisiyle ilgili yapılmış olan bir kira sözleşmesi bulunuyor. Bu kira sözleşmesi 2019 yılında yapılmış. Burada dikkat çeken nokta kira sözleşmesinin yapılmış olduğu mülk Adil Gevrek yönetiminde basın sözcülüğü görevini üstlenen Hakkı Çelikel'in eşine ait. Eğer burası Adil beyin kendi şirketi olsaydı 140 bin TL kira borcu için 835 bin TL yapılmış bir harcamayı oraya bırakır mıydı? Ayrıca bu mülkün tapusunun Hakkı Çelikel'in bir aile bireyine ait olduğunu görsem de bu ofisin Yeni Malatyaspor Kulübü'nün olduğunu düşünüyorum. En iyi niyetimle o ofisin bu kulübün haklarıyla alındığını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

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