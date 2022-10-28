Pendik'te bir kişi karısını öldürüp intihar etti

Alınan bilgiye göre, Ertuğrulgazi Mahallesi Fethi Sokak'ta yaşayan Yüksel Çiftçi (67), tartıştığı eşi Fadime Çiftçi'yi (65) silahla ateş ederek öldürdükten sonra, çocuklarını arayıp haber verdi. Çiftçi, daha sonra aynı silahla kendini vurdu.

Evde annelerinin öldüğünü, babalarının da yaralı olduğunu gören çocukları sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekiplerce hastaneye kaldırılan Yüksel Çiftçi, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaşlı çiftin cesetleri, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Mahalle sakinleri, ölen kişileri tanıdıklarını, böyle bir şey beklemediklerini söyledi.