'250 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi'nde son başvuru tarihi uyarısı
"İlk Evim '250 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi' e-Devlet başvuruları bugün sona eriyor. Banka şubeleri aracılığıyla başvurularınızı ise 31 Ekim 2022'ye kadar gerçekleştirebilirsiniz"
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 28 Ekim 2022 14:53
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) İlk Evim "250 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi"nde e-Devlet başvurularının bugün sona ereceğini bildirdi.
TOKİ'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu bilgiler paylaşıldı:
"İlk Evim '250 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi' e-Devlet başvuruları bugün sona eriyor. Banka şubeleri aracılığı ile başvurularınızı ise 31 Ekim 2022'ye kadar gerçekleştirebilirsiniz."Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız