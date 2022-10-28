İzmir'de devrilen traktörün altında kalan çift öldü
İzmir'in Torbalı ilçesinde devrilen traktörün altında kalan karı koca, yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 28 Ekim 2022 15:25
Alınan bilgiye göre, Göllüce Mahallesi'nde Bektaş Ay (65) yönetimindeki römork takılı traktör, yol kenarındaki dere yatağına devrildi. Traktörün altında kalan sürücü Bektaş Ay ile yanındaki eşi Sevim Ay (63), hayatını kaybetti.
Cenazeler, itfaiye ekibi tarafından çıkarılarak İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Çiftin, evlerinden tarlaya gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız