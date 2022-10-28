Emine hemşire, hizmet içi eğitimden döndüğü gün saldırıya uğramış

Konya'da oturan ve yolcu otobüsünde muavinlik yapan Hüseyin Bağrıaçık, 24 Ekim'de Karaman'a gidip, 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde göreve başlayan teyzesinin kızı hemşire Emine Ay'a evlilik teklif etti.



Ay, evlilik teklifini reddedince ayrılıp, bir süre sonra geri dönen Bağrıaçık, kurusıkıdan dönüştürülen tabancayla kuzenine ateş etti, ardından da namluyu kendi göğsüne doğrultup, tetiği çekerek intihara kalkıştı. İlk müdahaleyi sağlık merkezindeki doktorların yaptığı kuzenler, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



3 KEZ KALBİ DURDU, 1 BÖBREĞİNİ KAYBETTİ



Yaklaşık 9 saat süren ameliyatta Emine hemşirenin 3 kez duran kalbi, her defasında yeniden çalıştırıldı. Emine Ay, saldırı nedeniyle bir böbreğini kaybetti. Bazı organları da hasar gören Emine Ay, ailesinin isteğiyle dün Konya'ya, Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Sevki sırasında Emine hemşireyi mesai arkadaşları gözyaşlarıyla uğurladı.



İLK İŞ GÜNÜ SALDIRIYA UĞRADI



Emine Ay'ın şubat ayında atandığı ve ilk görev yerinin de Karaman'daki Aile Sağlık Merkezi olduğu öğrenildi. Bir süredir Konya'da düzenlenen hizmet içi eğitime katılan Emine hemşirenin, görev yerine geri döndüğü ilk iş günü de saldırıya uğradığı ortaya çıktı.



'KENDİME YEDİREMEDİM'



Sağlık durumu iyiye giden ve daha önce de kesici aletle omzuna Emine hemşirenin adının baş harfini yazan Hüseyin Bağrıaçık'ın ilk ifadesinde, "Evlenme teklifi ettim. Kabul etmedi. Bunu da kendime yediremedim. Bir ona, bir kendime sıktım" dediği belirtildi.

SORUŞTURMADA GİZLİLİK KARARI



Cumhuriyet Başsavcılığı soruşma hakkında 'gizlilik' kararı aldı. Bağrıaçık'ın tedavisi tamamlanıp taburcu olduktan sonra gözaltına alınacağı belirtildi.