Trafonun patlaması sonucu 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı
Sivas'ın Suşehri ilçesinde hidroelektrik santralindeki trafoda meydana gelen patlamada 1 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 28 Ekim 2022 16:03
EÜAŞ Kılıçkaya Hidroelektrik Santrali'nde işçilerin çalıştığı bir trafoda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.
Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Patlamada işçilerden E.G.B. olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan M.K. ve E.E. ile kimliği belirlenemeyen bir işçi, hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız