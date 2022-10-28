Samsun'da kamyonla otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 28 Ekim 2022 20:22
Nuri Kayaoğlu'nun kullandığı kamyon, Vezirköprü Havza kara yolu Meşeli mevkisinde, Eyyüb Ay idaresindeki otomobil ile çarpıştı.
Kazada, kamyonda bulunan Fatma Kayaoğlu ile otomobildeki Filiz Ay olay yerinde hayatını kaybetti.
Sürücüler ile kamyondaki Huriye Kayaoğlu yaralandı.
Sağlık ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Yaralılardan Eyyüb Ay, müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız