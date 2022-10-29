29 Ekim 2022'den önemli gündem başlıkları
29 Ekim 2022'den önemli gündem başlıkları.
1- Cumhuriyet'imiz 99 yaşında
- Türkiye Cumhuriyeti'nin 99'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret ederek Atatürk'ün mozolesine çelenk koyacak.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kutlamaları kabul edecek.
(Ankara/11.00/12.30)
2-TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenecek törene, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kutlamaları kabul programına ve TOGG Gemlik Kampüsü açılış törenine katılacak.
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da Anıtkabir ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki programlara iştirak edecek.
(Ankara/11.00/12.30/Bursa/16.00)
3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenecek resmi törene katılacak.
(Ankara/11.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenecek resmi törene iştirak edecek.
(Ankara/11.00)
SPOR
1- Voleybol 2022 Kadınlar Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nda VakıfBank ile Fenerbahçe Opet, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/15.00)
2- Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları'nda Cumhuriyet Kupası mücadelesi İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirilecek.
(İstanbul/12.00)
3- At yarışlarında 84. Cumhurbaşkanlığı Koşusu ve 42. Cumhuriyet Koşusu 75. Yıl Ankara Hipodromu'nda yapılacak.
(Ankara/16.00/16.30)
4- Spor Toto Süper Lig'de 12. haftaya Arabam.com Konyaspor-Kasımpaşa ve Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK maçlarıyla devam edilecek.
(Konya/14.30/Antalya/20.00)
5- Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasına Beyçimento Bandırmaspor-Çaykur Rizespor, Pendikspor-Yılport Samsunspor, Sakaryaspor-Altay ve Göztepe-Altaş Denizlispor maçlarıyla devam edilecek.
(Balıkesir/İstanbul/13.30/Sakarya/16.00/İzmir/19.00)
6- TFF 2. Lig'de 12. hafta gruplarda toplam 3, TFF 3. Lig'de 9. hafta gruplarda toplam 6 maçla başlayacak; Kadın Futbol Süper Ligi gruplarında 3. hafta maçları yapılacak.
7- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftası Gaziantep FK-Manisa Büyükşehir Belediyespor, TOFAŞ-Beşiktaş Emlakjet, Türk Telekom-AYOS Konyaspor Basketbol maçlarıyla devam edecek.
(Gaziantep/13.00/Bursa/15.30/Ankara/18.00)
- Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nin 4. haftasına 3 maçla devam edilecek.
8- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftası başlayacak; Fenerbahçe Alagöz Holding-Emlak Konut, Beşiktaş-Çankaya Üniversitesi maçları yapılacak.
(İstanbul/14.00/16.00)
9- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 6. haftasına TÜRŞAD-Bursa Büyükşehir Belediyespor, Spor Toto-Cizre Belediyespor, Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ-Hatay Büyükşehir Belediyespor, Develi Belediyespor-Altekma maçlarıyla devam edilecek.
(Bitlis/13.00/Ankara/Bursa/15.00/Kayseri/16.00)
10- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 6. haftası 3 maçla başlayacak.
11- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 20. ayağı Meksika Grand Prix'sinin sıralama turları yapılacak.
(Meksiko/23.00)Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız