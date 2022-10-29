Togg seriye başlıyor: Gemlik'te tarihi gün

Türkiye'nin merakla beklediği yerli ve milli otomobil Togg'un C-SUV modelinin seri üretimine bugün başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleriyle 2011'de gündeme gelen yerli ve milli otomobil fikri olgunlaşarak 11 yılda vücut buldu. 2017'de yerli otomobil Togg'un da ortaklarından olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) öncülüğünde bir araya gelen '5 babayiğit' Türkiye'nin gururuna imza attı. İşte o sürecin detayları adım adım şu şekilde gerçekleşti:

İLK KIVILCIM 2011'DE ÇAKILDI

*2011 yılının Ocak ayında o dönemin Başbakanı olan Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı TÜSİAD Genel Kurulu'nda "Otomotiv sektörü içinde olan babalar burada. Bu işi halledin. Bir araya gelerek mi yaparsınız, yok ben bunu kendim de yaparım mı dersiniz, nasıl arzu ederseniz? Artık yapalım" ifadeleriyle ilk kıvılcımı ateşledi.

*Başbakan'ın yerli otomobil çağrısına o dönemde 3 yıl boyunca cevap gelmezken, sessizliği Ford Yeniköy Fabrikası'nın 22 Mayıs 2014'te yapılan açılışında yine Erdoğan bozdu. Yerli otomobil isteğini tekrar eden Erdoğan, Türkiye'nin yerli otomobilini üretebileceğine olan inancını dile getirdi.

*2015 yılında devreye TÜBİTAK girdi. İsveçli SAAB'ın platformu satın alınarak süreç hızlandırılmaya çalışıldı. Dört modelinin altyapısı satın alındı. Uzun süre konuşulan bu adımdan memnun kalınmadı.

5 BABAYİĞİT ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYDU

*2017'de çağrısını yineleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, babayiğitileri bulma görevini TOBB'a verdi. 6 aylık çalışma sonucu 5 babayiğiti bir araya getiren TOBB, Külliye'de imzalanan anlaşmayla Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (Togg) adıyla yola çıktı. Babayiğitler arasında Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell ve Zorlu Holding yer aldı. Tüm paydaşların eşit hisseye sahip olduğu ortaklıkta yüzde 19 pay aldı. TOBB'da yüzde 5 hisseyle projeye ortak oldu.

* Takvimler 2018'i gösterdiğinde Togg'un CEO'su da netleşti. 2018'de milli proje için Almanya'dan Bosch yöneticisi Mehmet Gürcan Karakaş getirildi.

Anadolu renkleri

"Bir otomobilden fazlası" için yola çıkan Togg, 2023 yılının ilk çeyreğinde pazara sunacağı doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı C SUV'da "Türkiye'nin Renkleri"ni kullanıcılarıyla buluşturacak. Türkiye'nin büyüleyici güzelliklerinden ilham alarak tasarladığı ilk akıllı cihazının dış renklerine "Anadolu", "Gemlik", "Oltu", "Kula", "Kapadokya" ve "Pamukkale" isimlerini verdi.

Şuayip Alabay