Yargıtay'dan sayaç kararı! Aidat ödemeyenin sayacı sökülemez

Malatya'da aidatını iki ay boyunca ödemeyen site sakinlerinin sıcak su sayacının sökülmesi kararlaştırıldı. Söz konusu kararın yasaya aykırı olduğunu iddia eden site sakini K.A., 1. Etap Toplu Yapı 11. Blok Malikler Genel Kurulu'nun "iki ay üst üste aidat ödemeyen kat malikinin sıcak su sayacının sökülmesine" ilişkin kararın iptaline karar verilmesi için yerel mahkemeye başvurdu.

Mahkeme, site genel kurulunun aldığı kararın iptaline hükmetti. Bunun üzerine site yönetimi, karara itiraz etti ve dosya Yargıtay 5. Hukuk Dairesi'ne geldi.

Daire dosyayla ilgili olarak temyiz incelemesini tamamladı. Daire heyeti, yerel mahkemenin verdiği karar iptal hükmünü onadı. Kararda, şu ifadeler kullanıldı:



"Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlar ile yasal gerektirici sebeplere göre, verilen kararda bir isabetsizlik bulunmadığından yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi ile usul ve yasaya uygun olan hükmün onanmasına oybirliğiyle karar verildi."