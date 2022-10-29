Güneş tutulması 10 kişiyi hastanelik etti

Güneş tutulması 25 Ekim'de Türkiye'den de görüldü. Çok sayıda vatandaş da bulundukları ilin saatine göre tutulmayı takip etti.

Ancak tutulmayı çıplak gözle izleyen bazı vatandaşlarda görme sorunları oluştu.

Van'da son iki gün içinde hastaneye başvuran 10 kişide görme bozukluklarına rastlandı.

Hastaneye başvuranlar arasında çocuklar da var. Hastalar yamuk ve dalgalı görme, keskinlikte azalma gibi şikayetlerle doktora gitti.

Doktorlar güneş tutulmasına çıplak gözle bakılmaması konusunda bir kez daha uyardı.

Güneşe bağlı gözde oluşan hasarların kalıcı olabileceğine de vurgu yapılıyor.