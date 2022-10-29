Burak Haktanır: O kadın TSK'ya iftira attı!

Boğaziçi Film Festivalinde ödül alan Özcan Alper, konuşmasında, TTB Başkanı Fincacı hakkında: 'Şebnem Korur fincancı, sadece barış dediği için maalesef linç kampanyasına maruz kaldı, umarım son olur, umarım cezaevinden çıkar, bu ödülü ona itfah ediyorum' dedi.

Katılımcılar arasında yer alan oyuncu Burak Haktanır, sahnede bulunan Özcan Alper şu şekilde tepki gösterdi: ' PKK sayfalarının övdüğü o kadın, TSK'ya iftira attı diyerek, ödül alan Özcan Alper'e tepki gösterdi.

Sahnede bulunan diğer bir oyuncu Selcen Ergün, Burak Haktanır'ın bu eleştrisine; ' çok eril bir dil kullanıyorsunuz' diye tepki gösterdi.

Olay sonrasında oyuncu Burak Haktanır, salonu terk etti.

İşte olayın yaşandığı o video